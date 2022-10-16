Нікополь: Росіяни випустили понад 40 снарядів, є поранений

Росіяни вночі гатили по території Дніпропетровщини – у Нікополі, куди прилетіли понад 40 російських снарядів, отримав поранення 47-річний чоловік.

Джерело: голова ОВА Валентин Резніченко

Деталі: У Нікополі обстріл спричинив кілька пожеж, та вогнеборці їх уже приборкали.

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У місті понівечені майже 30 багатоповерхових та приватних будинків, промислове підприємство, автівки, кілька газопроводів та ліній електропередач. Понад 1 500 родин лишилися без світла.

Під обстрілом також опинилася Марганецька громада. Там минулося без постраждалих.



Зазначається, що росіяни стріляли з "Градів" та важкої артилерії.