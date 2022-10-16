Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Нікополь: Росіяни випустили понад 40 снарядів, є поранений

"Українська правда"Неділя, 16 жовтня 2022, 07:45
Нікополь: Росіяни випустили понад 40 снарядів, є поранений
ФОТО: t.me/dnipropetrovskaODA

Росіяни вночі гатили по території Дніпропетровщини – у Нікополі, куди прилетіли понад 40 російських снарядів, отримав поранення 47-річний чоловік.

Джерело: голова ОВА Валентин Резніченко

Деталі: У Нікополі обстріл спричинив кілька пожеж, та вогнеборці їх уже приборкали.

Реклама:

У місті понівечені майже 30 багатоповерхових та приватних будинків, промислове підприємство, автівки, кілька газопроводів та ліній електропередач. Понад 1 500 родин лишилися без світла.  

 Під обстрілом також опинилася Марганецька громада. Там минулося без постраждалих.

Зазначається, що росіяни стріляли  з "Градів" та важкої артилерії.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: війнаРосіяНікополь
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Усі новини...
війна
РФ скасувала масштабні навчання "Запад" через війну проти України
Українські військові відбили атаки на Бахмутському та Мар’їнському напрямках – Генштаб
Шойгу припустився дитячої помилки, коли брехав про "знищені" танки ЗСУ
Останні новини
19:23
Чеська компанія прийняла умови "Укрзалізниці" і готова до запуску поїздів Прага-Чоп
19:19
В ГУР назвали "резонансною подією" виявлення прослушки у Залужного  
19:14
Папа Римський дозволив благословляти одностатеві пари, але не вінчати їх
19:04
Дві нафтогазові компанії призупинили транзит через Червоне море, причина – напади хуситів
19:01
Безпекові експерти написали лист в Конгрес США: закликають схвалити допомогу Україні
18:53
Укрзалізниця запустить "Різдвяний експрес" у Києві та Львові на свята
18:40
відеоУ Херсоні через ворожий артилерійський удар загинув охоронець
18:19
На що найбільше витрачають українці: дані мережі терміналів Приватбанку
18:13
фотоОрбан подарував Ердогану коня, а у відповідь отримав "залізного коня"
18:11
ОновленоУ Криворізькому районі ППО знищила авіаційну ракету
Усі новини...
Реклама: