Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Никополь: Россияне выпустили более 40 снарядов, есть раненый

"Украинская правда"Воскресенье, 16 октября 2022, 07:45
ФОТО: t.me/dnipropetrovskaODA

Россияне ночью били по территории Днепропетровщины - в Никополе, куда прилетели более 40 российских снарядов, получил ранения 47-летний мужчина.

Источник: председатель ОГА Валентин Резниченко

Детали: В Никополе обстрел вызвал несколько пожаров, но пожарные их уже укротили.

В городе изуродованы почти 30 многоэтажных и частных домов, промышленное предприятие, автомобили, несколько газопроводов и линий электропередач. Более 1 500 семей остались без света.  

Под обстрелом также оказалась Марганецкая громада. Там обошлось без пострадавших.

Отмечается, что россияне стреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: войнаРосcияНикополь
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Литва, Латвия и Эстония призывают создать спецтрибунал против руководства РФ

фото, видео"Шахтер" победил "Динамо" в матче УПЛ, гимн исполнила "Пташка"

Оккупанты вывозят из Херсона имущество банков и "госучреждений" – сводка Генштаба

Министр Израиля: Пришло время Украине получить военную помощь

аудио"Посылают на смерть": рассказ мобилизованного, которому посчастливилось выжить в Украине

В Минобороны Беларуси назвали численность контингента РФ, который прибудет в страну

Все новости...
война
Сводка Генштаба: В Рубежном чеченские военные начали выселять гражданских, чтобы поселить офицеров
Топ-чиновник НАТО поспорил с послом Китая из-за войны в Украине
ОК "Юг": Россияне запустили ДРГ в направлении деоккупированного населенного пункта
Последние новости
21:55
В России заблокировали сайт "Хочу жить", где можно сдаться в плен ВСУ
21:34
Литва, Латвия и Эстония призывают создать спецтрибунал против руководства РФ
21:03
В Беларуси готовятся к войне: сотрудникам МЧС выделили оружие, проверяют укрытия
20:33
В Париже - многотысячный митинг против высоких цен. Полиция использует слезоточивый газ
20:25
Часть ЗАЭС отдали под контроль формирования Кадырова – ЦНС
20:02
США ответят на любое использование РФ ядерного оружия - Салливан
19:36
Сербия, вопреки сообщениям из РФ, не эвакуирует посольство: уехали из Киева еще в марте
19:08
фото, видео"Шахтер" победил "Динамо" в матче УПЛ, гимн исполнила "Пташка"
18:39
Прокуратура Болгарии установила лица российских хакеров, атаковавших правительственные сайты
18:26
Оккупанты вывозят из Херсона имущество банков и "госучреждений" – сводка Генштаба
Все новости...