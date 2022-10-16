Никополь: Россияне выпустили более 40 снарядов, есть раненый
Воскресенье, 16 октября 2022, 07:45
Россияне ночью били по территории Днепропетровщины - в Никополе, куда прилетели более 40 российских снарядов, получил ранения 47-летний мужчина.
Источник: председатель ОГА Валентин Резниченко
Детали: В Никополе обстрел вызвал несколько пожаров, но пожарные их уже укротили.
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В городе изуродованы почти 30 многоэтажных и частных домов, промышленное предприятие, автомобили, несколько газопроводов и линий электропередач. Более 1 500 семей остались без света.
Под обстрелом также оказалась Марганецкая громада. Там обошлось без пострадавших.
Отмечается, что россияне стреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии.
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