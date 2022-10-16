Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Донецьку обстріляли будівлю "мерії"

Роман ПетренкоНеділя, 16 жовтня 2022, 09:07
фото з соцмереж бойовиків

Російські окупанти повідомляють про вибухи та прильоти в будівлі так званої "адміністрації" Донецька.

Джерело: кремлівське видання "РИА Новости", соцмережі

Деталі: Пропагандисти пишуть, що будівля "міської адміністрації" Донецька пошкоджена внаслідок "обстрілу з боку українських військ".

Окупанти запевняють, що одна з ракет HIMARS влучила в будівлю "міської адміністрації" Донецька.

Будівля, за їхніми словами, зазнала серйозних пошкоджень, обвалилася стеля, вибито вікна.

У соцмережах пишуть, що внаслідок обстрілу нібито згоріли 3 автомобілі, вибите скло в "адміністрації".

ВІДЕО ДНЯ
 

Теми: ДонецькокупаціяРосія
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

В ході наступу ЗСУ суттєво поповнили обмінний фонд – Зеленський

Литва, Латвія та Естонія закликають створити спецтрибунал проти керівництва РФ

США дадуть відповідь на будь-яке використання РФ ядерної зброї - Салліван

фото, відео"Шахтар" переміг "Динамо" у матчі УПЛ, гімн виконала "Пташка"

Міністр Ізраїлю: Настав час Україні отримати військову допомогу

аудіо"Посилають на смерть": розповідь мобілізованого, якому пощастило вижити в Україні

Усі новини...
Росія не може виробляти ракети такими темпами, як вони витрачаються - британська розвідка
Росіяни знищили дві школи за годину на Запоріжжі
На Херсонщині росіяни 6 разів штурмували авіацією напрямок Давидового Броду - дані ОВА
Росіяни повідомляють про 16 вибухів над Бєлгородом
Останні новини
23:21
Зеленський просить киян іще більше скоротити споживання електрики у вечірній час
22:41
Київський тиждень критики: 10 фільмів, які варто переглянути на кінофестивалі
22:39
В ході наступу ЗСУ суттєво поповнили обмінний фонд – Зеленський
22:16
Ворог атакує Миколаївщину, є прильоти
22:06
Молдова: поліція демонтувала наметове містечко проросійської опозиції у центрі столиці
21:55
У Росії заблокували сайт "Хочу жить", де можна здатися в полон ЗСУ
21:34
Литва, Латвія та Естонія закликають створити спецтрибунал проти керівництва РФ
21:03
У Білорусі готуються до війни: співробітникам МНС виділили зброю, перевіряють укриття
20:33
У Парижі - багатотисячний мітинг проти високих цін. Поліція використовує сльозогінний газ
20:25
Частину ЗАЕС віддали під контроль формування Кадирова – ЦНС
Усі новини...