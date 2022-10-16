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У Донецьку обстріляли будівлю "мерії"

Роман ПетренкоНеділя, 16 жовтня 2022, 09:07
У Донецьку обстріляли будівлю мерії
фото з соцмереж бойовиків

Російські окупанти повідомляють про вибухи та прильоти в будівлі так званої "адміністрації" Донецька.

Джерело: кремлівське видання "РИА Новости", соцмережі

Деталі: Пропагандисти пишуть, що будівля "міської адміністрації" Донецька пошкоджена внаслідок "обстрілу з боку українських військ".

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Окупанти запевняють, що одна з ракет HIMARS влучила в будівлю "міської адміністрації" Донецька.

Будівля, за їхніми словами, зазнала серйозних пошкоджень, обвалилася стеля, вибито вікна.

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У соцмережах пишуть, що внаслідок обстрілу нібито згоріли 3 автомобілі, вибите скло в "адміністрації".

 

Теми: ДонецькокупаціяРосія
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