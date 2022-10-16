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В Донецке обстреляли здание "мэрии"

Роман ПетренкоВоскресенье, 16 октября 2022, 09:07
В Донецке обстреляли здание мэрии
фото из соцсетей боевиков

Российские оккупанты сообщают о взрывах и прилетах в здании так называемой "администрации" Донецка.

Источник: кремлевское издание "РИА Новости", соцсети

Детали: Пропагандисты пишут, что здание "городской администрации" Донецка повреждено в результате "обстрела со стороны украинских войск".

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В соцсетях пишут, что в результате обстрела сгорело 3 автомобиля, выбиты стекла в "администрации".

Оккупанты уверяют, что одна из ракет HIMARS попала в здание "городской администрации" Донецка.

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Здание, по их словам, получило серьезные повреждения, обрушился потолок, выбиты окна.

 

Темы: ДонецкоккупацияРосcия
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