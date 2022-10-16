В Донецке обстреляли здание "мэрии"
Воскресенье, 16 октября 2022, 09:07
Российские оккупанты сообщают о взрывах и прилетах в здании так называемой "администрации" Донецка.
Источник: кремлевское издание "РИА Новости", соцсети
Детали: Пропагандисты пишут, что здание "городской администрации" Донецка повреждено в результате "обстрела со стороны украинских войск".
В соцсетях пишут, что в результате обстрела сгорело 3 автомобиля, выбиты стекла в "администрации".
Оккупанты уверяют, что одна из ракет HIMARS попала в здание "городской администрации" Донецка.
Здание, по их словам, получило серьезные повреждения, обрушился потолок, выбиты окна.
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