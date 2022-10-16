Росія не може виробляти ракети такими темпами, як вони витрачаються - британська розвідка

Російська оборонна промисловість, ймовірно, неспроможна виробляти сучасні боєприпаси такими темпами, як вони витрачаються.

Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки, пише "Європейська правда".

У звіті повідомляється, що 10 жовтня Росія випустила по Україні понад 80 крилатих ракет.

Міністерство оборони України повідомило, що більше половини було збито, але десятки влучили у Київ та інших населених пунктів, вбивши мирних жителів та завдавши шкоди цивільній інфраструктурі.

"Ці удари є подальшою деградацією російських запасів ракет великої дальності, що, ймовірно, обмежить їхню здатність вражати бажану кількість цілей у майбутньому", - йдеться в повідомленні.

Раніше розвідка повідомляла, що мобілізовані росіяни погано оснащені через повсюдну корупцію у російській армії та змушені самостійно купувати за завищеними цінами бронежилети, які мали б їм видавати у рамках програми індивідуального екіпірування.