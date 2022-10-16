Россия не может делать ракеты такими темпами, как они тратятся - британская разведка

Российская оборонная промышленность, вероятно, не в состоянии производить современные боеприпасы такими темпами, как они расходуются.

Об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки, пишет "Европейская правда".

В отчете сообщается, что 10 октября Россия выпустила по Украине более 80 крылатых ракет.

Министерство обороны Украины сообщило, что более половины было сбито, но десятки попали по Киеву и другие населенные пункты, убив мирных жителей и нанеся ущерб гражданской инфраструктуре.

"Эти удары представляют собой дальнейшую деградацию российских запасов ракет большой дальности, что, вероятно, ограничит их способность поражать желаемое количество целей в будущем", - говорится в сообщении.

Ранее разведка сообщала, что мобилизованные россияне плохо оснащены из-за повсеместной коррупции в российской армии и вынуждены самостоятельно покупать по завышенным ценам бронежилеты, которые должны им выдавать в рамках программы индивидуальной экипировки.