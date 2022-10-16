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ЗСУ вже ліквідували 65 тисяч російських вояк

Роман ПетренкоНеділя, 16 жовтня 2022, 09:45
РЕЧІ РОСІЙСЬКИХ ОКУПАНТІВ. ФОТО ГЕНШТАБУ З FACEBOOK

Російські окупанти станом на 16 жовтня вже втратили щонайменше 65 тисяч своїх військових в Україні.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.10 орієнтовно склали

  • особового складу ‒ близько 65000 (+300) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2529 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5193 (+14) од,
  • артилерійських систем – 1589 (+7) од,
  • РСЗВ – 365 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 186 (+0) од,
  • літаків – 268 (+0) од,
  • гелікоптерів – 242 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1224 (+14),
  • крилаті ракети ‒ 316 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3959 (+8) од,
  • спеціальна техніка ‒ 143 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Бахмутському напрямках.

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Теми: Збройні силивійнаРосія
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