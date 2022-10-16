ВСУ уже ликвидировали 65 тысяч российских воинов
Воскресенье, 16 октября 2022, 09:45
Российские оккупанты по состоянию на 16 октября уже потеряли по меньшей мере 65 тысяч своих военных в Украине.
Источник: Генштаб
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 16.10 ориентировочно составили
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- личного состава - около 65000 (+300) человек ликвидировано,
- танков - 2529 (+5) ед,
- боевых бронированных машин - 5193 (+14) ед,
- артиллерийских систем - 1589 (+7) ед,
- РСЗО - 365 (+0) ед,
- средства ПВО - 186 (+0) ед,
- самолетов - 268 (+0) ед,
- вертолетов - 242 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1224 (+14),
- крылатые ракеты - 316 (+0),
- корабли / катера - 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3959 (+8) ед,
- специальная техника - 143 (+1).
Наибольшие потери противник понес на Криворожском и Бахмутском направлениях.