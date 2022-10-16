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ВСУ уже ликвидировали 65 тысяч российских воинов

Роман ПетренкоВоскресенье, 16 октября 2022, 09:45
ВЕЩИ РОССИЙСКИХ ОККУПАНТОВ. ФОТО ГЕНШТАБА ИЗ FACEBOOK

Российские оккупанты по состоянию на 16 октября уже потеряли по меньшей мере 65 тысяч своих военных в Украине.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 16.10 ориентировочно составили

  • личного состава - около 65000 (+300) человек ликвидировано,
  • танков - 2529 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин - 5193 (+14) ед,
  • артиллерийских систем - 1589 (+7) ед,
  • РСЗО - 365 (+0) ед,
  • средства ПВО - 186 (+0) ед,
  • самолетов - 268 (+0) ед,
  • вертолетов - 242 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1224 (+14),
  • крылатые ракеты - 316 (+0),
  • корабли / катера - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3959 (+8) ед,
  • специальная техника - 143 (+1).

Наибольшие потери противник понес на Криворожском и Бахмутском направлениях.

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Темы: Вооруженные силывойнаРосcия
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