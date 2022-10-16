У Франції пройдуть навчання до 2 тисяч українських військових

Франція візьме на навчання до 2000 українських військовослужбовців у рамках нової спільної навчальної місії Європейського Союзу.

Про це заявив міністр збройних сил Себастьєн Лекорню в інтерв'ю Le Parisien, пише "Європейська правда".

"Вони будуть приписані до наших частин на кілька тижнів", - додав міністр, нагадавши, що "у Франції вже проходили навчання артилеристи для систем Ceaser".

За словами міністра, підготовка проходитиме на трьох рівнях: "Спочатку загальна підготовка бійця. Потім про конкретні потреби повідомляють українці, наприклад, про логістику. І третій рівень навчання на озброєнні, що надається", - сказав він.

Лекорню не погодився, що Франція постачає мало військової техніки порівняно з іншими союзниками. "По тому, що реально виходить, і за ефективністю ми можемо бути в першій п'ятірці країн", - сказав він.

Міністр підтвердив майбутнє постачання зенітних систем Crotale, "особливо корисних у боротьбі з безпілотниками та повітряними бомбардуваннями", і це відбудеться "протягом двох місяців".

Франція також вивчає на прохання України постачання ракет класу "земля-земля", таких як LRU (системи залпового вогню).

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Нагадаємо, міністри закордонних справ членів Європейського Союзу на засіданні 17 жовтня мають схвалити рішення про створення тренувальної військової місії для України та виділити додаткові 500 мільйонів євро для озброєння української армії.

За даними ЗМІ, ЄС хоче значно збільшити бюджет Європейського інструменту сприяння миру. Наразі ведеться обговорення про 10-12 мільярдів євро на перспективу до 2027 року, але конкретних рішень у ЄС не ухвалили.

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