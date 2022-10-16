Во Франции пройдут обучение до 2 тысяч украинских военных

Франция примет на обучение до 2000 украинских военнослужащих в рамках новой совместной учебной миссии Европейского союза.

Об этом заявил, министр вооруженных сил Себастьен Лекорню в интервью Le Parisien, пишет "Европейская правда".

"Они будут приписаны к нашим частям на несколько недель", — добавил министр, напомнив, что "во Франции уже проходили обучение артиллеристы для Ceaser".

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По словам министра, подготовка будет проходить на "трех уровнях": "Сначала общая подготовка бойца. Затем о конкретных потребностях сообщают украинцы, например, о логистике. И третий уровень обучения на предоставляемом вооружении", - сказал он.

Что касается военной техники, поставляемой в Украину, Себастьян

Лекорню не согласился, что Франция поставляет мало военной техники по сравнению с другими союзниками. "По тому, что реально получается, и по эффективности мы можем быть в первой пятерке стран", — сказал он.

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Министр подтвердил предстоящую поставку зенитных систем Crotale, "особенно полезных в борьбе с беспилотниками и воздушными бомбардировками", и это произойдет "в течение двух месяцев".

Франция также изучает по просьбе Украины поставку ракет класса "земля-земля", таких как LRU (системы залпового огня).

Напомним, министры иностранных дел членов Европейского Союза на заседании 17 октября намерены одобрить решение о создании тренировочной военной миссии для Украины и выделить дополнительные 500 миллионов евро для вооружения украинской армии.

По данным СМИ, ЕС хочет значительно увеличить бюджет Европейского инструмента содействия миру. Сейчас ведется обсуждение о 10-12 млрд евро на перспективу до 2027 года, но конкретных решений в ЕС не приняли.

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