Росіяни знищили дві школи за годину на Запоріжжі

Російські окупанти знищили дві школи в Пологівському районі Запорізької області, повідомив очільник ОВА Олександр Старух.

Джерело: Старух у Telegram

Пряма мова Старуха: "Дві знищені школи в Пологівському районі Запорізької області - такий результат дій рашистів лише за останній час.

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Вночі окупант поцілив двома ракетами в школу села Воздвижівка. Навчальний заклад зруйновано майже весь. Ще одна ракета влучила в місцевий парк. Руйнувань зазнали також приватні будинки навколо.

Також ракетами зруйнована школа в селі Добропілля".

Деталі: За словами Старуха, постраждалих немає.