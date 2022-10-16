Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни знищили дві школи за годину на Запоріжжі

Роман ПетренкоНеділя, 16 жовтня 2022, 11:05
наслідки обстрілів 16 жовтня, фото ОВА

Російські окупанти знищили дві школи в Пологівському районі Запорізької області, повідомив очільник ОВА Олександр Старух.

Джерело: Старух у Telegram

Пряма мова Старуха: "Дві знищені школи в Пологівському районі Запорізької області - такий результат дій рашистів лише за останній час.

Вночі окупант поцілив двома ракетами в школу села Воздвижівка. Навчальний заклад зруйновано майже весь. Ще одна ракета влучила в місцевий парк. Руйнувань зазнали також приватні будинки навколо.

Також ракетами зруйнована школа в селі Добропілля".

Деталі: За словами Старуха, постраждалих немає.

 

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Запорізька областьобстрілРосіявійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

В ході наступу ЗСУ суттєво поповнили обмінний фонд – Зеленський

Литва, Латвія та Естонія закликають створити спецтрибунал проти керівництва РФ

США дадуть відповідь на будь-яке використання РФ ядерної зброї - Салліван

Міністр Ізраїлю: Настав час Україні отримати військову допомогу

аудіо"Посилають на смерть": розповідь мобілізованого, якому пощастило вижити в Україні

У Міноборони Білорусі назвали чисельність контингенту РФ, що прибуде в країну

Усі новини...
Запорізька область
Росіяни не випускають людей до Запоріжжя, з'явився маршрут через РФ – Федоров
Окупанти бояться підпілля: шукають криївки, перевіряють телефони – "Спротив" 
Окупанти обстріляли Оріхів та околиці: 1 людина загинула, 13 поранено
Останні новини
01:11
Росіяни випустили 20 ракет по селу на Сумщині
00:20
ППО за годину збила з десяток "Шахедів" — Командування
23:47
Кількість людей на межі голоду може зрости на 70 мільйонів через війну в Україні – Блінкен
23:21
Зеленський просить киян іще більше скоротити споживання електрики у вечірній час
22:41
Київський тиждень критики: 10 фільмів, які варто переглянути на кінофестивалі
22:39
В ході наступу ЗСУ суттєво поповнили обмінний фонд – Зеленський
22:16
Ворог атакує Миколаївщину, є прильоти
22:06
Молдова: поліція демонтувала наметове містечко проросійської опозиції у центрі столиці
21:55
У Росії заблокували сайт "Хочу жить", де можна здатися в полон ЗСУ
21:34
Литва, Латвія та Естонія закликають створити спецтрибунал проти керівництва РФ
Усі новини...