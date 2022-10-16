Росіяни знищили дві школи за годину на Запоріжжі
Неділя, 16 жовтня 2022, 11:05
Російські окупанти знищили дві школи в Пологівському районі Запорізької області, повідомив очільник ОВА Олександр Старух.
Джерело: Старух у Telegram
Пряма мова Старуха: "Дві знищені школи в Пологівському районі Запорізької області - такий результат дій рашистів лише за останній час.
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Вночі окупант поцілив двома ракетами в школу села Воздвижівка. Навчальний заклад зруйновано майже весь. Ще одна ракета влучила в місцевий парк. Руйнувань зазнали також приватні будинки навколо.
Також ракетами зруйнована школа в селі Добропілля".
Деталі: За словами Старуха, постраждалих немає.
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