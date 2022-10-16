Россияне уничтожили две школы за час в Запорожской обалсти

Российские оккупанты уничтожили две школы в Пологовском районе Запорожской области, сообщил глава ОГА Александр Старух.

Источник: Старух в Telegram

Прямая речь Старуха: "Две уничтоженные школы в Пологовском районе Запорожской области - такой результат действий рашистов только за последнее время.

Ночью оккупант попал двумя ракетами в школу села Воздвижовка. Учебное заведение разрушено почти полностью. Еще одна ракета попала в местный парк. Разрушениям подверглись также частные дома вокруг.

Также ракетами разрушена школа в селе Доброполье".

Детали: По словам Старуха, пострадавших нет.