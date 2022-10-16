Россияне уничтожили две школы за час в Запорожской обалсти
Воскресенье, 16 октября 2022, 11:05
Российские оккупанты уничтожили две школы в Пологовском районе Запорожской области, сообщил глава ОГА Александр Старух.
Источник: Старух в Telegram
Прямая речь Старуха: "Две уничтоженные школы в Пологовском районе Запорожской области - такой результат действий рашистов только за последнее время.
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Ночью оккупант попал двумя ракетами в школу села Воздвижовка. Учебное заведение разрушено почти полностью. Еще одна ракета попала в местный парк. Разрушениям подверглись также частные дома вокруг.
Также ракетами разрушена школа в селе Доброполье".
Детали: По словам Старуха, пострадавших нет.
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