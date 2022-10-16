Росіяни повідомляють про 16 вибухів над Бєлгородом

момент після вибухів над бєлгородом, риа новости

Російські ЗМІ повідомляють про нібито роботу протиповітряної оборони над Бєлгородом і нарахували 16 вибухів.

Джерело: "РИА новости"

Дослівно: "Система протиповітряної оборони спрацювала над Бєлгородом, пролунало щонайменше 16 вибухів".

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Деталі: Унаслідок обстрілу нібито постраждали двоє людей, повідомив губернатор області В'ячеслав Гладков.

Нагадаємо: 15 жовтня губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков повідомляв про влучання снаряда у нафтобазу.