Росіяни повідомляють про 16 вибухів над Бєлгородом
Неділя, 16 жовтня 2022, 11:43
Російські ЗМІ повідомляють про нібито роботу протиповітряної оборони над Бєлгородом і нарахували 16 вибухів.
Джерело: "РИА новости"
Дослівно: "Система протиповітряної оборони спрацювала над Бєлгородом, пролунало щонайменше 16 вибухів".
Деталі: Унаслідок обстрілу нібито постраждали двоє людей, повідомив губернатор області В'ячеслав Гладков.
Нагадаємо: 15 жовтня губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков повідомляв про влучання снаряда у нафтобазу.
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