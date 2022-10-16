Россияне сообщают о 16 взрывах над Белгородом
Воскресенье, 16 октября 2022, 11:43
Российские СМИ сообщают о якобы работе противовоздушной обороны над Белгородом и насчитали 16 взрывов.
Источник: "РИА новости"
Дословно: "Система противовоздушной обороны сработала над Белгородом, прозвучало минимум 16 взрывов".
Детали: В результате обстрела якобы пострадали двое человек, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
Напомним: 15 октября губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков сообщал о попадании снаряда в нефтебазу.
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