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Россияне сообщают о 16 взрывах над Белгородом

Роман ПетренкоВоскресенье, 16 октября 2022, 11:43
момент после взрывов над Белгородом, риа новости

Российские СМИ сообщают о якобы работе противовоздушной обороны над Белгородом и насчитали 16 взрывов.

Источник: "РИА новости"

Дословно: "Система противовоздушной обороны сработала над Белгородом, прозвучало минимум 16 взрывов".

Детали: В результате обстрела якобы пострадали двое человек, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

Напомним: 15 октября губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков сообщал о попадании снаряда в нефтебазу.

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Темы: Росcиявзрыввойна
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