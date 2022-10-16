Іран планує передати Росії балістичні ракети - ЗМІ

Іран посилює свої зобов’язання постачати зброю Росії для війни проти України і готовий передати не тільки дрони, а і ракети класу "земля-земля".

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише The Washington Post із посиланням на представників безпеки США та союзників.

За словами офіційних осіб США, Тегеран направив офіційних осіб до Росії 18 вересня для завершення умов додаткових поставок зброї, включаючи два типи іранських ракет класу "земля-земля".

Оцінка розвідки, якою останніми днями поділилися з українськими та американськими офіційними особами, стверджує, що збройна промисловість Ірану готує першу партію ракет Fateh-110 і Zolfaghar, двох добре відомих іранських балістичних ракет малої дальності, здатних вражати цілі на відстані 300 і 700 кілометрів відповідно.

Якщо це буде здійснено, то це буде перша поставка таких ракет до Росії з початку війни.

У серпні ті ж чиновники ідентифікували два типи іранських безпілотників, Mohajer-6 і Shahed-136, які Тегеран почав постачати Росії для використання в Україні.

Офіційні особи, проінформовані про заплановане постачання ракет, сказали, що Іран також готує нові поставки безпілотних літальних апаратів для Росії, включаючи "десятки" додаткових Mohajer-6s і більшу кількість Shahed-136s.

ВІДЕО ДНЯ

За словами чиновників, в останні тижні іранські технічні консультанти відвідали території, контрольовані Росією, щоб надати інструкції з експлуатації безпілотників.

Раніше офіційний представник МЗС Ірану Насер Канані повторив наполегливі заперечення будь-якої причетності до постачання безпілотників Росії.

Раніше британська розвідка повідомила, що російська оборонна промисловість, ймовірно, неспроможна виробляти сучасні боєприпаси такими темпами, як вони витрачаються.