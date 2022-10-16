Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Іран планує передати Росії балістичні ракети - ЗМІ

"Європейська правда"Неділя, 16 жовтня 2022, 12:21

Іран посилює свої зобов’язання постачати зброю Росії для війни проти України і готовий передати не тільки дрони, а і ракети класу "земля-земля".

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише The Washington Post із посиланням на представників безпеки США та союзників.

За словами офіційних осіб США, Тегеран направив офіційних осіб до Росії 18 вересня для завершення умов додаткових поставок зброї, включаючи два типи іранських ракет класу "земля-земля".

Оцінка розвідки, якою останніми днями поділилися з українськими та американськими офіційними особами, стверджує, що збройна промисловість Ірану готує першу партію ракет Fateh-110 і Zolfaghar, двох добре відомих іранських балістичних ракет малої дальності, здатних вражати цілі на відстані 300 і 700 кілометрів відповідно.

Якщо це буде здійснено, то це буде перша поставка таких ракет до Росії з початку війни.

У серпні ті ж чиновники ідентифікували два типи іранських безпілотників, Mohajer-6 і Shahed-136, які Тегеран почав постачати Росії для використання в Україні.

Офіційні особи, проінформовані про заплановане постачання ракет, сказали, що Іран також готує нові поставки безпілотних літальних апаратів для Росії, включаючи "десятки" додаткових Mohajer-6s і більшу кількість Shahed-136s.

ВІДЕО ДНЯ

За словами чиновників, в останні тижні іранські технічні консультанти відвідали території, контрольовані Росією, щоб надати інструкції з експлуатації безпілотників.

Раніше офіційний представник МЗС Ірану Насер Канані повторив наполегливі заперечення будь-якої причетності до постачання безпілотників Росії.

Раніше британська розвідка повідомила, що російська оборонна промисловість, ймовірно, неспроможна виробляти сучасні боєприпаси такими темпами, як вони витрачаються.

Теми: ІранРосіявійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

В ході наступу ЗСУ суттєво поповнили обмінний фонд – Зеленський

Литва, Латвія та Естонія закликають створити спецтрибунал проти керівництва РФ

США дадуть відповідь на будь-яке використання РФ ядерної зброї - Салліван

Міністр Ізраїлю: Настав час Україні отримати військову допомогу

аудіо"Посилають на смерть": розповідь мобілізованого, якому пощастило вижити в Україні

У Міноборони Білорусі назвали чисельність контингенту РФ, що прибуде в країну

Усі новини...
Росіяни повідомляють про 16 вибухів над Бєлгородом
На Херсонщині росіяни 6 разів штурмували авіацією напрямок Давидового Броду - дані ОВА
На півдні ворог намагається зібрати всі сили в кулак, але навіть природа - на боці України
"Газпром" заявив, що зупинить постачання газу, якщо ЄС запровадить обмеження ціни
Останні новини
01:46
ФОТОРФ вдарила дроном в фармацевтичний склад в Миколаєві
01:11
Росіяни випустили 20 ракет по селу на Сумщині
00:20
ППО за годину збила з десяток "Шахедів" — Командування
23:47
Кількість людей на межі голоду може зрости на 70 мільйонів через війну в Україні – Блінкен
23:21
Зеленський просить киян іще більше скоротити споживання електрики у вечірній час
22:41
Київський тиждень критики: 10 фільмів, які варто переглянути на кінофестивалі
22:39
В ході наступу ЗСУ суттєво поповнили обмінний фонд – Зеленський
22:16
Ворог атакує Миколаївщину, є прильоти
22:06
Молдова: поліція демонтувала наметове містечко проросійської опозиції у центрі столиці
21:55
У Росії заблокували сайт "Хочу жить", де можна здатися в полон ЗСУ
Усі новини...