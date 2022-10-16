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Иран планирует передать России баллистические ракеты - СМИ

"Европейская правда"Воскресенье, 16 октября 2022, 12:21

Иран ужесточает свои обязательства поставлять оружие России для войны против Украины и готов передать не только дроны, но и ракеты класса "земля-земля".

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет The Washington Post со ссылкой на представителей безопасности США и союзников.

По словам официальных лиц США, Тегеран направил официальных лиц в Россию 18 сентября для завершения условий дополнительных поставок оружия, включая два типа иранских ракет класса "земля-земля".

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Оценка разведки, которой в последние дни поделились с украинскими и американскими официальными лицами, утверждает, что оружейная промышленность Ирана готовит первую партию ракет Fateh-110 и Zolfaghar, двух хорошо известных иранских баллистических ракет малой дальности, способных поражать цели на расстоянии 300 и 70 километров.

Если это будет осуществлено, это будет первая поставка таких ракет в Россию с начала войны.

В августе те же чиновники идентифицировали два типа иранских беспилотников Mohajer-6 и Shahed-136, которые Тегеран начал поставлять России для использования в Украине.

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Официальные лица, проинформированные о планируемых поставках ракет, сказали, что Иран также готовит новые поставки беспилотных летательных аппаратов для России, включая "десятки" дополнительных Mohajer-6s и большее количество Shahed-136s.

По словам чиновников, в последние недели иранские технические консультанты посетили контролируемые Россией территории, чтобы предоставить инструкции по эксплуатации беспилотников.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Насер Канани повторил настойчивые отрицания какой-либо причастности к поставкам беспилотников России.

Напомним, британская разведка сообщила, что российская оборонная промышленность, вероятно, не может производить современные боеприпасы такими темпами, как они тратятся.

Темы: ИранРосcиявойна
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