По всій Україні понад годину була повітряна тривога

В усіх українських областях, окрім окупованого Криму, о 12:30 16 жовтня оголосили повітряну тривогу.

Джерело: мапа повітряних тривог

Деталі: Влада просить українців перейти в укриття.

Тим часом глава Миколаївської ОВА Віталій Кім просить поставитися серйозно до тривоги.

Пряма мова Кіма: "Летять. Поставтеся серйозно".

Більше деталей: Глава Кіровоградської ОВА Андрій Райкович пише, що "небо дуже тривожне, ворог запускає ракети по всій Україні" і просить людей не легковажити.

Оновлено: Наразі немає інформації про наслідки цієї тривоги.