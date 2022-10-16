По всій Україні понад годину була повітряна тривога
Неділя, 16 жовтня 2022, 13:38
В усіх українських областях, окрім окупованого Криму, о 12:30 16 жовтня оголосили повітряну тривогу.
Джерело: мапа повітряних тривог
Деталі: Влада просить українців перейти в укриття.
Тим часом глава Миколаївської ОВА Віталій Кім просить поставитися серйозно до тривоги.
Пряма мова Кіма: "Летять. Поставтеся серйозно".
Більше деталей: Глава Кіровоградської ОВА Андрій Райкович пише, що "небо дуже тривожне, ворог запускає ракети по всій Україні" і просить людей не легковажити.
Оновлено: Наразі немає інформації про наслідки цієї тривоги.
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