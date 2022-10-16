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По всей Украине более часа была воздушная тревога

Роман ПетренкоВоскресенье, 16 октября 2022, 13:38
скриншот

Во всех украинских областях, кроме оккупированного Крыма, объявили воздушную тревогу.

Источник: карта воздушных тревог

Детали: Власти просят украинцев перейти в укрытие.

Тем временем глава Николаевской ОГА Виталий Ким просит отнестись серьезно к тревоге.

Прямая речь Кима: "Летят. Отнеситесь серьезно".

Больше деталей: Председатель Кировоградской ОГА Андрей Райкович пишет, что "небо очень тревожное, враг запускает ракеты по всей Украине" и просит людей не пренебрегать.

Обновлено: Пока нет информации о последствиях этой тревоги.

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Темы: войнаобстрел
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