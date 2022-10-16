На півдні ворог намагається зібрати всі сили в кулак, але навіть природа - на боці України

На південному напрямку російські війська намагаються згрупуватися, але мають величезні проблеми з поставками зброї та техніки.

Джерело: начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі національного телемарафону 16 жовтня

Пряма мова: "Обстановка на самій лінії фронту досить напружена, оскільки ворог намагається зібрати всі наявні сили в такий собі кулак, для нанесення уражень.

Але все ж таки постійно (має складнощі -ред)… і мобілізоване поповнення розбігається (з моменту військкомату вишукує способи здатися в полон)…

Дуже критичний стан у них зі спорядженням, з поставками, з логістикою, тому що підтягування резервів відбувалося саме через Кримський міст – майже 75% постачань.

А наразі навіть море на нашому боці, навіть природа проти того, щоб у них там щось функціонувало. Пороми зупинено через вітер. Неможливо здійснювати сполучення між точками через (Керченську) протоку. Тому вони дійсно потерпають через нестачу обладнання, боєкомплектів, військової техніки".

Деталі: Гуменюк пояснила, що, підтягуючи резерви з Криму, окупанти вже навіть не заморочуються переправляти їх на правий берег Дніпра, де власне, розгортаються бойові дії і де чекають це поповнення, а навпаки, вишукують способи з правого підтягнути на лівий те, що ще лишилося живе.