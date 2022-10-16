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На юге враг пытается собрать все силы в кулак, но даже природа - на стороне Украины

Валентина РоманенкоВоскресенье, 16 октября 2022, 13:20
Наталья Гуменюк. скриншот

На южном направлении российские войска пытаются сгруппироваться, но имеют огромные проблемы с поставками оружия и техники.

Источник: начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона 16 октября

Прямая речь: "Обстановка на самой линии фронта достаточно напряженная, поскольку враг пытается собрать все имеющиеся силы в некий кулак, для нанесения поражений.

Но все же постоянно (имеет сложности -ред)... и мобилизованное пополнение разбегается (с момента военкомата выискивает способы сдаться в плен)...

Очень критическое состояние у них со снаряжением, с поставками, с логистикой, потому что подтягивание резервов происходило именно через Крымский мост - почти 75% поставок.

А сейчас даже море на нашей стороне, даже природа против того, чтобы у них там что-то функционировало. Паромы остановлены из-за ветра. Невозможно осуществлять сообщение между точками через (Керченский) пролив. Поэтому они действительно страдают из-за недостатка оборудования, боекомплектов, военной техники".

Детали: Гуменюк объяснила, что, подтягивая резервы из Крыма, оккупанты уже даже не заморачиваются переправлять их на правый берег Днепра, где собственно, разворачиваются боевые действия и где ждут это пополнение, а наоборот, выискивают способы с правого подтянуть на левый то, что еще осталось живое.

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Темы: война
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