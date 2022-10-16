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"Газпром" заявив, що зупинить постачання газу, якщо ЄС запровадить обмеження ціни

"Європейська правда"Неділя, 16 жовтня 2022, 13:40

Росія припинить постачання газу до Європейського союзу, якщо країни-члени ухвалять рішення щодо запровадження стелі цін.

Про це заявив голова "Газпрому" Олексій Міллер, пише "Європейська правда" з посиланням на РБК.

Міллер сказав, що запровадження ліміту цін порушує умови контрактів.

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"Ми керуємося тими контрактами, які підписано. Таке одностороннє рішення — це, звичайно ж, порушення суттєвих умов контракту, яке спричиняє припинення поставок", — сказав він.

Країни Євросоюзу вже кілька тижнів обговорюють обмеження цін на газ із Росії, але погодити рішення досі не вдалося.

Наступного тижня Брюссель оприлюднить пропозиції щодо початку спільної купівлі газу протягом кількох місяців і розробки альтернативного орієнтиру ціни на газ в межах заходів з приборкання росту цін на енергоносії.

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Через те, що нинішні ціни на газ майже на 90 відсотків вищі, ніж рік тому, більшість країн ЄС прагнуть встановити граничну ціну на паливо, але їм важко досягти згоди щодо того, в якій формі це має бути – чи то обмеження ціни на весь газ, або ж трубопровідний газ, чи лише на газ, який використовується для виробництва електрики.

Теми: газРосіяЄСвійна
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