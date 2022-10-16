Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Газпром" заявив, що зупинить постачання газу, якщо ЄС запровадить обмеження ціни

"Європейська правда"Неділя, 16 жовтня 2022, 13:40

Росія припинить постачання газу до Європейського союзу, якщо країни-члени ухвалять рішення щодо запровадження стелі цін.

Про це заявив голова "Газпрому" Олексій Міллер, пише "Європейська правда" з посиланням на РБК.

Міллер сказав, що запровадження ліміту цін порушує умови контрактів.

"Ми керуємося тими контрактами, які підписано. Таке одностороннє рішення — це, звичайно ж, порушення суттєвих умов контракту, яке спричиняє припинення поставок", — сказав він.

Країни Євросоюзу вже кілька тижнів обговорюють обмеження цін на газ із Росії, але погодити рішення досі не вдалося.

Наступного тижня Брюссель оприлюднить пропозиції щодо початку спільної купівлі газу протягом кількох місяців і розробки альтернативного орієнтиру ціни на газ в межах заходів з приборкання росту цін на енергоносії.

Через те, що нинішні ціни на газ майже на 90 відсотків вищі, ніж рік тому, більшість країн ЄС прагнуть встановити граничну ціну на паливо, але їм важко досягти згоди щодо того, в якій формі це має бути – чи то обмеження ціни на весь газ, або ж трубопровідний газ, чи лише на газ, який використовується для виробництва електрики.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: газРосіяЄСвійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Зеленський просить киян іще більше скоротити споживання електрики у вечірній час

В ході наступу ЗСУ суттєво поповнили обмінний фонд – Зеленський

Литва, Латвія та Естонія закликають створити спецтрибунал проти керівництва РФ

США дадуть відповідь на будь-яке використання РФ ядерної зброї - Салліван

Міністр Ізраїлю: Настав час Україні отримати військову допомогу

аудіо"Посилають на смерть": розповідь мобілізованого, якому пощастило вижити в Україні

Усі новини...
газ
Франція вперше почала постачати газ Німеччині на тлі енергетичної кризи
Меркель: рішення отримувати газ із РФ було "дуже раціональним"
По газовому родовищу в Іракському Курдистані випустили вісім "Катюш"
Останні новини
03:29
Росіяни примусово мобілізували три тисячі мешканців Мелітополя — мер
02:45
ОК "Південь": ЗСУ знищили ворожий "Тор" і пів сотні військових
01:46
ФОТОРФ вдарила дроном в фармацевтичний склад в Миколаєві
01:11
Росіяни випустили 20 ракет по селу на Сумщині
00:20
ППО за годину збила з десяток "Шахедів" — Командування
23:47
Кількість людей на межі голоду може зрости на 70 мільйонів через війну в Україні – Блінкен
23:21
Зеленський просить киян іще більше скоротити споживання електрики у вечірній час
22:41
Київський тиждень критики: 10 фільмів, які варто переглянути на кінофестивалі
22:39
В ході наступу ЗСУ суттєво поповнили обмінний фонд – Зеленський
22:16
Ворог атакує Миколаївщину, є прильоти
Усі новини...