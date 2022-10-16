"Газпром" заявил, что остановит поставки газа, если ЕС введет ограничение цены

Россия прекратит поставки газа в Европейский союз, если страны-члены примут решение о введении потолка цен.

Об этом заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер, пишет "Европейская правда" со ссылкой на РБК.

Миллер сказал, что введение лимита цен нарушает условия контрактов.

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"Мы руководствуемся теми контрактами, которые подписаны. Такое одностороннее решение — это, конечно же, нарушение существенных условий контракта, которое влечет за собой прекращение поставок", — сказал он.

Страны Евросоюза уже несколько недель обсуждают потолок цен на газ из России, но согласовать ограничения до сих пор не удалось.

На следующей неделе Брюссель обнародует предложения о начале совместной покупки газа в течение нескольких месяцев и разработки альтернативного ориентира цены на газ в рамках мер по обузданию роста цен на энергоносители.

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Из-за того, что нынешние цены на газ почти на 90% выше, чем год назад, большинство стран ЕС стремятся установить предельную цену на топливо, но им трудно достичь согласия относительно того, в какой форме это должно быть - будь то ограничение цены на весь газ, или же трубопроводный газ, или только на газ, используемый для производства электричества.