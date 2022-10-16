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"Газпром" заявил, что остановит поставки газа, если ЕС введет ограничение цены

"Европейская правда"Воскресенье, 16 октября 2022, 13:40

Россия прекратит поставки газа в Европейский союз, если страны-члены примут решение о введении потолка цен.

Об этом заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер, пишет "Европейская правда" со ссылкой на РБК.

Миллер сказал, что введение лимита цен нарушает условия контрактов.

"Мы руководствуемся теми контрактами, которые подписаны. Такое одностороннее решение — это, конечно же, нарушение существенных условий контракта, которое влечет за собой прекращение поставок", — сказал он.

Страны Евросоюза уже несколько недель обсуждают потолок цен на газ из России, но согласовать ограничения до сих пор не удалось.

На следующей неделе Брюссель обнародует предложения о начале совместной покупки газа в течение нескольких месяцев и разработки альтернативного ориентира цены на газ в рамках мер по обузданию роста цен на энергоносители.

Из-за того, что нынешние цены на газ почти на 90% выше, чем год назад, большинство стран ЕС стремятся установить предельную цену на топливо, но им трудно достичь согласия относительно того, в какой форме это должно быть - будь то ограничение цены на весь газ, или же трубопроводный газ, или только на газ, используемый для производства электричества.

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Темы: газРосcияЕСвойна
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