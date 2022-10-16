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Глава МЗС Німеччини: системи ППО для України зараз важливіші, ніж танки

"Європейська правда"Неділя, 16 жовтня 2022, 14:47

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок наразі вважає пріоритетом посилення протиповітряної оборони України.

Про це вона сказала в інтерв'ю телеканалу Phoenix, пише "Європейська правда".

"Щойно на початку тижня ми побачили, наскільки важлива протиповітряна оборона. На щастя, половину ракетних атак на Київ вдалося перехопити, в тому числі завдяки нашим постачанням зброї", - сказалп Бербок.

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Вона додала, що "подальша підтримка буде, особливо у сфері ППО".

Натомість Бербок вважає оснащення України танками другорядним у нинішній ситуації.

"Якщо говорити про згадані вами танки, вони вже постачаються іншими країнами в рамках "кільцевої" схеми обміну. Крім того, завдяки просуванню на схід українські війська змогли захопити велику кількість російських танків. Тому питання танків зараз стоїть не так гостро, як питання протиповітряної оборони", - сказала міністр.

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Нагадаємо, 12 жовтня Україна підтвердила отримання першої німецької системи протиповітряної оборони IRIS-T та ще чотирьох HIMARS від США.

Система ППО IRIS-T вже використовується Збройними силами на півдні України.

Теми: Німеччинавійна
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