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Глава МИД Германии: системы ПВО для Украины сейчас важнее танков

"Европейская правда"Воскресенье, 16 октября 2022, 14:47

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок считает приоритетом усиления противовоздушной обороны Украины.

Об этом она сказала в интервью телеканалу Phoenix, пишет "Европейская правда".

"Только в начале недели мы увидели, насколько важна противовоздушная оборона. К счастью, половину ракетных атак на Киев удалось перехватить, в том числе благодаря нашим поставкам оружия", - сказал Бербок.

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Она добавила, что "дальнейшая поддержка будет, особенно в сфере ПВО".

Бербок считает оснащение Украины танками второстепенным в нынешней ситуации.

"Если говорить об упомянутых вами танках, они уже поставляются другими странами в рамках "кольцевой" схемы обмена. Кроме того, благодаря продвижению на восток украинские войска смогли захватить большое количество российских танков. Поэтому вопрос танков сейчас стоит не так остро, как вопрос противовоздушной обороны ", – сказала министр.

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Напомним, 12 октября Украина подтвердила получение первой немецкой системы противовоздушной обороны IRIS-T и еще четырех HIMARS от США.

Темы: Германиявойна
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