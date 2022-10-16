Путін знову збирає Радбез
Неділя, 16 жовтня 2022, 14:52
Президент Росії Володимир Путін найближчим часом збирає Раду безпеки РФ.
Джерело: "Медуза", "РИА Новости"
Деталі: Повідомляється, що Путін "найближчими днями" проведе нараду з членами Ради Безпеки РФ.
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Тим часом його прессекретар Дмитро Пєсков заявив, що "НАТО де-факто влізла в український конфлікт, але на цілі РФ це не впливає", а "російський потенціал" дає змогу окупантам продовжувати війну.
Нагадаємо: Путін востаннє збирав Радбез цього понеділка 10 жовтня.