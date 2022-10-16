Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Путін знову збирає Радбез

Роман ПетренкоНеділя, 16 жовтня 2022, 14:52
фото з сайту кремля

Президент Росії Володимир Путін найближчим часом збирає Раду безпеки РФ.

Джерело: "Медуза", "РИА Новости"

Деталі: Повідомляється, що Путін "найближчими днями" проведе нараду з членами Ради Безпеки РФ.

Тим часом його прессекретар Дмитро Пєсков заявив, що "НАТО де-факто влізла в український конфлікт, але на цілі РФ це не впливає", а "російський потенціал" дає змогу окупантам продовжувати війну.

Нагадаємо: Путін востаннє збирав Радбез цього понеділка 10 жовтня.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: РосіяПутінвійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Зеленський просить киян іще більше скоротити споживання електрики у вечірній час

В ході наступу ЗСУ суттєво поповнили обмінний фонд – Зеленський

Литва, Латвія та Естонія закликають створити спецтрибунал проти керівництва РФ

США дадуть відповідь на будь-яке використання РФ ядерної зброї - Салліван

Міністр Ізраїлю: Настав час Україні отримати військову допомогу

аудіо"Посилають на смерть": розповідь мобілізованого, якому пощастило вижити в Україні

Усі новини...
Росія
США дадуть відповідь на будь-яке використання РФ ядерної зброї - Салліван
Прокуратура Болгарії встановила особи російських хакерів, що атакували урядові сайти
Шмигаль: Росіяни хотіли паралізувати енергетику України, але не досягли мети
Останні новини
04:18
Пожежа в тюрмі в Ірані: Четверо в'язнів загинули, і понад пів сотні поранені
03:29
Росіяни примусово мобілізували три тисячі мешканців Мелітополя — мер
02:45
ОК "Південь": ЗСУ знищили ворожий "Тор" і пів сотні військових
01:46
ФОТОРФ вдарила дроном в фармацевтичний склад в Миколаєві
01:11
Росіяни випустили 20 ракет по селу на Сумщині
00:20
ППО за годину збила з десяток "Шахедів" — Командування
23:47
Кількість людей на межі голоду може зрости на 70 мільйонів через війну в Україні – Блінкен
23:21
Зеленський просить киян іще більше скоротити споживання електрики у вечірній час
22:41
Київський тиждень критики: 10 фільмів, які варто переглянути на кінофестивалі
22:39
В ході наступу ЗСУ суттєво поповнили обмінний фонд – Зеленський
Усі новини...