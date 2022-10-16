Путин снова собирает Совбез
Воскресенье, 16 октября 2022, 14:52
Президент России Владимир Путин в ближайшее время собирает Совет безопасности РФ.
Источник: "Медуза", "РИА Новости"
Детали: Сообщается, что Путин "в ближайшие дни" проведет совещание с членами Совета Безопасности РФ.
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Тем временем его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что "НАТО де-факто влезла в украинский конфликт, но на цели РФ это не влияет" и "российский потенциал" позволяет оккупантам продолжать войну.
Напомним: Путин в последний раз собирал Совбез в этот понедельник 10 октября.