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Путин снова собирает Совбез

Роман ПетренкоВоскресенье, 16 октября 2022, 14:52
Путин снова собирает Совбез
фото с сайта кремля

Президент России Владимир Путин в ближайшее время собирает Совет безопасности РФ.

Источник: "Медуза", "РИА Новости"

Детали: Сообщается, что Путин "в ближайшие дни" проведет совещание с членами Совета Безопасности РФ.

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Тем временем его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что "НАТО де-факто влезла в украинский конфликт, но на цели РФ это не влияет" и "российский потенциал" позволяет оккупантам продолжать войну.

Напомним: Путин в последний раз собирал Совбез в этот понедельник 10 октября.

Темы: РосcияПутинвойна
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