У Міноборони Білорусі назвали чисельність контингенту РФ, що прибуде в країну

Кількість російських військових, що буде знаходитися в Білорусі в рамках розгортання "спільного угрупування військ," складе до 9 тис осіб.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на свій сторінці у twitter заявив помічник міністра оборони Білорусі з питань міжнародної військової співпраці Валерій Ревенко.

"До Білорусі почали прибувати перші військові ешелони з російськими військовослужбовцями, які входять до складу СУГ (спільного угрупування військ). Переїзд триватиме кілька днів. Загальна чисельність становитиме трохи менше 9 тисяч осіб. Більше інформації буде надано на брифінгу для військових аташе",- пише він.

Нагадаємо, 10 жовтня самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко заявив, що він і президент РФ Владімір Путін домовились розгорнути спільне регіональне угруповання військ. За його словами, Білорусь пішла на це через необхідність зміцнення своєї безпеки "через стрімку зміну ситуації".

Лукашенко також заявив про скоре прибуття у країну військових РФ. "Не розраховуйте на велику чисельність Збройних сил Російської Федерації. Але це буде не одна тисяча людей", - уточнив білоруський диктатор.

Напередодні в Міноборони Білорусі вже заявили про прибуття до країни перших ешелонів із російськими військовими.

Про те, що означає поява російських військових у Білорусі та про вірогідність нового наступу з її території, читайте у статті Лукашенко готується до нападу: які погрози здатен втілити білоруський диктатор