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В Минобороны Беларуси назвали численность контингента РФ, который прибудет в страну

"Европейская правда"Воскресенье, 16 октября 2022, 15:44
фото Минобороны Беларуси

Количество российских военных, что будет находиться в Беларуси в рамках развертывания "общей группировки войск", составит до 9 тыс человек.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на своей странице в twitter заявил помощник министра обороны Беларуси по международному военному сотрудничеству Валерий Ревенко.

"В Беларусь начали прибывать первые военные эшелоны с российскими военнослужащими, входящими в состав СУГ (общей группировки войск). Переезд продлится несколько дней. Общая численность составит немногим менее 9 тысяч человек. Больше информации будет предоставлено на брифинге для военных атташе",- пишет он.

Напомним, 10 октября самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что он и президент РФ Владимир Путин договорились развернуть общую региональную группировку войск. По его словам, Беларусь пошла на это из-за необходимости укрепления своей безопасности "из-за стремительного изменения ситуации".

Лукашенко также заявил о скором прибытии в страну военных РФ. "Не рассчитывайте на большую численность Вооруженных сил Российской Федерации. Но это будет не одна тысяча человек", – уточнил белорусский диктатор.

Накануне в Минобороны Беларуси уже заявили о прибытии в страну первых эшелонов с российскими военными.

О том, что означает появление российских военных в Беларуси и вероятность нового наступления с ее территории, читайте в статье Лукашенко готовится к нападению: какие угрозы способен воплотить белорусский диктатор

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Темы: Беларусьвойна
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