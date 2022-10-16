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"Посилають на смерть": розповідь мобілізованого, якому пощастило вижити в Україні

Валентина РоманенкоНеділя, 16 жовтня 2022, 16:15
Фото: Оперативне командування ‘Схід’

Російське командування кидає мобілізованих, які не пройшли належну підготовку, на передову і вони стають гарматним м'ясом.

Джерело: телеграм-канал SOTA

Дослівно: "У розпорядженні "Соти" опинилася аудіорозповідь мобілізованого 22 вересня з Південно-Сахалінська, який зараз перебуває на лікуванні після низки поранень, отриманих на передовій (фото є в розпорядженні редакції). За його словами, наразі всі 400 осіб, мобілізованих із Сахаліну, вже або вбиті, або поранені (пізніше ця фраза зникла з повідомлення каналу, на оприлюдненому аудіозаписі є лише слова, що 400 мобілізованих було розкидано по різних напрямках -ред.)".

Деталі: Як можна зробити висновок з окремих географічних назв, мобілізований описує події на Донецькому напрямку.

З розповіді випливає:

  • Навчання у мобілізованих практично немає: у Росії воно триває один день, уже на кордоні з Україною обмежується менш ніж тижнем і зводиться до пияцтва та звичайної стрільби.
  • Внаслідок відсутності медогляду ще до відправки на фронт один мобілізований помер - у нього відірвався тромб.
  • Мобілізованих возять у Ростовську область цивільними літаками.
  • Військових на передовій практично не годують: їжу їм привезли 1 раз за 3 дні.
  • Мобілізованих ставлять на першу лінію фронту, перед контрактниками, використовуючи фактично як живий щит.
  • На відміну від української армії, у російської немає сучасного озброєння - дронів і точної артилерії.

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Теми: мобілізаціяРосіявійна
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