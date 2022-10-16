"Посылают на смерть": рассказ мобилизованного, которому посчастливилось выжить в Украине

Российское командование бросает не прошедших надлежащую подготовку мобилизованных на передовую и они становятся пушечным мясом.

Источник: телеграм-канал SOTA

Дословно: "В распоряжении "Соты" оказался аудиорассказ мобилизованного 22 сентября из Южно-Сахалинска, сейчас находящегося на лечении после ряда ранений, полученных на передовой (фото есть в распоряжении редакции). По его словам, сейчас все 400 человек, мобилизованных с Сахалина, уже либо убиты, либо ранены (позже эта фраза исчезла из сообщения на канале, на обнародованной же аудиозаписии есть только слова о том, что что 400 мобилизованных были разбросаны по разным направлениям -ред.)".

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Детали: Как можно сделать вывод из отдельных географических названий, мобилизованный описывает события на Донецком направлении.

Из рассказа следует:

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