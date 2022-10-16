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"Посылают на смерть": рассказ мобилизованного, которому посчастливилось выжить в Украине

Валентина РоманенкоВоскресенье, 16 октября 2022, 16:15
Посылают на смерть: рассказ мобилизованного, которому посчастливилось выжить в Украине
Фото: Оперативное командование 'Восток'

Российское командование бросает не прошедших надлежащую подготовку мобилизованных на передовую и они становятся пушечным мясом.

Источник: телеграм-канал SOTA

Дословно: "В распоряжении "Соты" оказался аудиорассказ мобилизованного 22 сентября из Южно-Сахалинска, сейчас находящегося на лечении после ряда ранений, полученных на передовой (фото есть в распоряжении редакции). По его словам, сейчас все 400 человек, мобилизованных с Сахалина, уже либо убиты, либо ранены (позже эта фраза исчезла из сообщения на канале, на обнародованной же аудиозаписии есть только слова о том, что что 400 мобилизованных были разбросаны по разным направлениям -ред.)".

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Детали: Как можно сделать вывод из отдельных географических названий, мобилизованный описывает события на Донецком направлении.

Из рассказа следует:

ВИДЕО ДНЯ
  • Обучения у мобилизованных практически нет: в России оно занимает один день, уже на границе с Украиной ограничивается менее, чем неделей, и сводится к пьянству и обычной стрельбе.
  • В результате отсутствия медосмотра еще до отправки на фронт один мобилизованный умер – у него оторвался тромб.
  • Мобилизованных возят в Ростовскую область гражданскими самолетами.
  • Военных на передовой практически не кормят: еду им привезли 1 раз за 3 дня.
  • Мобилизованных ставят на первую линию фронта, перед контрактниками, используя фактически в качестве живого щита.
  • В отличие от украинской армии у российской нет современного вооружения – дронов и точной артиллерии.

Темы: мобилизацияРосcиявойна
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