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Сербії не місце в ЄС, пора це визнати – міністр

"Європейська правда"Неділя, 16 жовтня 2022, 17:30

Міністр внутрішніх справ Сербії Александар Вулін заявив, що Сербії варто якомога швидше визнати, що вона "не хоче" бути в ЄС і що їй "там не місце".

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на N1.

 "Питання не в тому, чи хочемо ми приєднатися до ЄС, питання в тому, чи хоче ЄС Сербію", заявив Вулін.

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На його думку, "судячи з божевільного шантажу, якому вони нас піддають, щоб визнати Косово, скасувати Республіку Сербську та накласти санкції на Росію, вони нас не хочуть".

Крім того, за словами  сербського міністра, Європейський Союз як альянс "відходить у минуле", оскільки з втратою політичної незалежності країни ЄС "стали територіями, а не державами".

Нагадаємо, що Александар Вулін має репутацію "яструба", часто озвучуючи те, що президент країни Александар Вучич не може дозволити заявити напряму.

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Також нагадаємо, що напередодні в Європейській комісії  заявили, що не виключають призупинення безвізового режиму з Сербією, якщо балканській державі не вдасться зупинити нелегальну міграцію зі своєї території до Євросоюзу.

Теми: СербіяЄС
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