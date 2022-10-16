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Сербии не место в ЕС, пора это признать – министр

"Европейская правда"Воскресенье, 16 октября 2022, 17:30

Министр внутренних дел Сербии Александар Вулин заявил, что Сербии следует как можно скорее признать, что она "не хочет" быть в ЕС и что ей "там не место".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на N1.

"Вопрос не в том, хотим ли мы присоединиться к ЕС, вопрос в том, хочет ли ЕС Сербию", заявил Вулин.

По его мнению, "судя по безумному шантажу, которому они нас подвергают, чтобы признать Косово, отменить Республику Сербскую и наложить санкции на Россию, они нас не хотят".

Кроме того, по словам сербского министра, Европейский Союз как альянс "уходит в прошлое", поскольку с утратой политической независимости страны ЕС "стали территориями, а не государствами".

Напомним, что Александр Вулин имеет репутацию "ястреба", который часто озвучивает то, что президент страны Александар Вучич не может позволить заявить напрямую.

Также напомним, что накануне в Европейской комиссии заявили, что не исключают приостановку безвизового режима с Сербией, если балканскому государству не удастся остановить нелегальную миграцию со своей территории в Евросоюз.

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Темы: СербияЕС
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