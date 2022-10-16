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Прокуратура Болгарії встановила особи російських хакерів, що атакували урядові сайти

"Європейська правда"Неділя, 16 жовтня 2022, 18:39

Генеральна прокуратура Болгарії стверджує, що встановила конкретну особу, яка здійснила хакерську атаку на урядові веб-сайти Болгарії.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на BNR, таку заяву зробив заступник генпрокурора Болгарії Борислав Сарафов.

За його словами, наразі підозрюваний знаходиться на території РФ. "Конкретна особа з конкретною адресою, і ця адреса - на території Російської Федерації", - додав Сарафов.

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Він додав, що розглядаються позови про правову допомогу у зв'язку з розслідуванням.

Нагадаємо, вранці 15 жовтня невідомі здійснили атаки на сайти низки державних організацій, а також на сайти аеропортів, ЗМІ та постачальників телекомунікаційних послуг Болгарії. За даними прокуратури, кібератака велася із російського міста Магнітогорськ.

Теми: БолгаріяРосія
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