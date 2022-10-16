Прокуратура Болгарии установила лица российских хакеров, атаковавших правительственные сайты

Генеральная прокуратура Болгарии утверждает, что установила конкретное лицо, совершившее хакерскую атаку на правительственные веб-сайты Болгарии.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BNR, такое заявление сделал заместитель генпрокурора Болгарии Борислав Сарафов.

По его словам, в настоящее время подозреваемый находится на территории РФ. "Конкретное лицо с конкретным адресом, и этот адрес – на территории Российской Федерации", - добавил Сарафов.

Он добавил, что рассматриваются иски о правовой помощи в связи с расследованием.

Напомним, утром 15 октября неизвестные совершили атаки на сайты ряда государственных организаций, а также на сайты аэропортов, СМИ и поставщиков телекоммуникационных услуг Болгарии. По данным прокуратуры, кибератака велась из российского города Магнитогорска.