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Прокуратура Болгарии установила лица российских хакеров, атаковавших правительственные сайты

"Европейская правда"Воскресенье, 16 октября 2022, 18:39

Генеральная прокуратура Болгарии утверждает, что установила конкретное лицо, совершившее хакерскую атаку на правительственные веб-сайты Болгарии.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BNR, такое заявление сделал заместитель генпрокурора Болгарии Борислав Сарафов.

По его словам, в настоящее время подозреваемый находится на территории РФ. "Конкретное лицо с конкретным адресом, и этот адрес – на территории Российской Федерации", - добавил Сарафов.

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Он добавил, что рассматриваются иски о правовой помощи в связи с расследованием.

Напомним, утром 15 октября неизвестные совершили атаки на сайты ряда государственных организаций, а также на сайты аэропортов, СМИ и поставщиков телекоммуникационных услуг Болгарии. По данным прокуратуры, кибератака велась из российского города Магнитогорска.

Темы: БолгарияРосcия
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