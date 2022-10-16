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Сербія, всупереч повідомленням з РФ, не евакуює посольство: поїхали з Києва ще в березні

"Європейська правда"Неділя, 16 жовтня 2022, 19:36
Сербія, всупереч повідомленням з РФ, не евакуює посольство: поїхали з Києва ще в березні
прапор Сербії, фото Pixabay

Низка російських, а згодом і українських ЗМІ поширили хибну інформацію про тимчасове закриття посольства Сербії в Україні. 

Як повідомляє "Європейська правда", першими така інформація з'явилася на російських сайтах, зокрема Ura.ruEADaily та на сайті телеканалу Царьград

Зазначимо, що названі видання є підконтрольними  російській владі та системно використовуються в інформаційних спецопераціях.

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"Посольство Сербії сьогодні було тимчасово закрите. З України виїхало троє дипломатів та ще один співробітник посольства, вони безпечно евакуювалися",- пише  EADaily, стверджуючи, що цитує повідомлення сербського МЗС. Варто зауважити що сьогодні, 16 жовтня, Белград не поширював такої заяви.

Також усі видання посилаються на повідомлення з сайту посольства Сербії в Україні. Там дійсно оприлюднено інформацію про тимчасове закриття посольства та перенесення роботи до Белграда, без зазначення дати публікації. 

Однак, як уточнив у коментарі "Європейській правді" речник МЗС України Олег Ніколенко, насправді закриття сербського посольства відбулося відразу після повномасштабного вторгнення РФ. "Співробітники посольства Сербії виїхали із України на початку березня. Відтоді сербські дипломати продовжують працювати з Белграда", - заявив Ніколенко. 

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Не виключено, що новина про закриття посольства Сербії була запущена у інформаційний простір свідомо, для створення враження про посилення загроз для Києва. 

Нагадаємо, що раніше про плани евакуації частини співробітників свого посольства у Києві заявив Казахстан. Щоправда, там заявляли, що посольство продовжить свою роботу. 

Теми: СербіяКиїввійна
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