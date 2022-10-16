Сербия, вопреки сообщениям из РФ, не эвакуирует посольство: уехали из Киева еще в марте

Ряд российских, а впоследствии и украинских СМИ распространили ложную информацию о временном закрытии посольства Сербии в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", первыми такая информация появилась на российских сайтах, в частности Ura.ru, EADaily и на сайте телеканала Царьград.

Отметим, что названные издания подконтрольны российской власти и системно используются в информационных спецоперациях.

"Посольство Сербии сегодня было временно закрыто. Из Украины выехало трое дипломатов и еще один сотрудник посольства, они безопасно эвакуировались",- пишет EADaily, утверждая, что цитирует сообщение сербского МИД. Стоит заметить, что сегодня, 16 октября, Белград не распространял такого заявления.

Также все издания ссылаются на сообщение с сайта посольства Сербии в Украине. Там действительно обнародована информация о временном закрытии посольства и переносе работы в Белград, без указания даты публикации.

Однако, как уточнил в комментарии "Европейской правде" представитель МИД Украины Олег Николенко, на самом деле закрытие сербского посольства произошло сразу после полномасштабного вторжения РФ. "Сотрудники посольства Сербии выехали из Украины в начале марта. С тех пор сербские дипломаты продолжают работать из Белграда", - заявил Николенко.

Не исключено, что новость о закрытии посольства Сербии была запущена в информационное пространство сознательно, для создания впечатления об усилении угроз для Киева.

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Напомним, что ранее о планах эвакуации части сотрудников своего посольства в Киеве заявил Казахстан. Правда, там заявляли, что посольство продолжит свою работу.