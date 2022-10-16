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У Білорусі готуються до війни: співробітникам МНС виділили зброю, перевіряють укриття

Катерина ТищенкоНеділя, 16 жовтня 2022, 21:03
Вадим Синявський, фото з сайту ОНТ

У Білорусі частині співробітників МНС виділили зброю, щоб "захищати вітчизну" в разі бойових дій, також у країні тренуються проводити евакуацію населення і розповідають про укриття.

Джерело: глава МНС Білорусі Вадим Синявський в інтерв'ю телеканалу ОНТ

Деталі: За словами Синявського, частина співробітників МНС може бути озброєна, щоб у разі конфлікту або військових дій "захищати вітчизну" нарівні з армією. Відповідне доручення самопроголошеного президента Олександра Лукашенка було виконано, озброєння отримано в Міноборони, зазначив глава МНС.

Пряма мова: "Сьогодні все те озброєння, яке було заплановано, отримано в Міністерстві оборони та розміщено в наших кімнатах для зберігання зброї... Здійснено розрахунок, навчання особового складу... У разі необхідності брати активну участь у тих чи інших питаннях, пов'язаних із захистом своєї вітчизни, ці розрахунки доведено до Міністерства внутрішніх справ та до начальників УВС на регіональному рівні, а також до Збройних Сил – у разі потреби, також формуватимуться розрахунки для участі у відповідних діях".

Більше деталей: Синявський також повідомив, що в Білорусі є понад 5000 різних закритих споруд, які можна використовувати для укриття населення в разі ракетних ударів.

"Керівництво нашої країни... вживає всіх заходів, щоб цього [військового конфлікту на території Білорусі] не сталося. Але ми розуміємо, що, на жаль, світ такий, що може бути ситуація, за якої доведеться діяти оперативно. Зокрема в межах цивільної оборони", - сказав він.

Зокрема, за словами глави МНС, проводиться перевірка оповіщення населення про можливі загрози.

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Пряма мова: "Понад 5000 різних закритих споруд у країні є, які можна використовувати для укриття населення в разі, зокрема, ракетних ударів. У зв'язку з цим ми зробимо оперативне сповіщення і будемо сповіщати людей, де, коли, в якому регіоні можна спуститися в сховища для того, щоб бути захищеним від цих речей. Це перша історія.

І друга історія – евакуація в разі вже безпосереднього виникнення надзвичайної ситуації. Тренуємо наші сили, засоби, щоб оперативно можна було організувати за необхідності цю евакуацію".

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Теми: Білорусьвійна
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