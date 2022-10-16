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В Беларуси готовятся к войне: сотрудникам МЧС выделили оружие, проверяют укрытия

Катерина ТищенкоВоскресенье, 16 октября 2022, 21:03
Вадим Синявский, фото с сайта ОНТ

В Беларуси части сотрудников МЧС выделили оружие, что "защищать отечество" в случае боевых действий, также в стране тренируются проводить эвакуацию населения и рассказывают об укрытиях.

Источник: глава МЧС Беларуси Вадим Синявский в интервью телеканалу ОНТ

Детали: По словам Синявского, часть сотрудников МЧС может быть вооружена, чтобы в случае конфликта или военных действий "защищать отечество" наравне с армией. Соответствующее поручение самопровозглашенного президента Александр Лукашенко было выполнено, вооружение получено в Минобороны, отметил глава МЧС.

Прямая речь: "Сегодня все то вооружение, которое было запланировано, получено в Министерстве обороны и размещено в наших комнатах для хранения оружия… Произведен расчет, обучение личного состава… В случае необходимости принимать активное участие в тех или иных вопросах, связанных с защитой своего отечества, эти расчеты доведены до Министерства внутренних дел и до начальников УВД на региональном уровне, а также до Вооруженных Сил – в случае необходимости, также будут формироваться расчеты для участия в соответствующих действиях".

Больше деталей: Синявский также сообщил, что в Беларуси есть более 5000 различных закрытых сооружений, которые можно использовать для укрытия населения в случае ракетных ударов.

"Руководством нашей страны… принимаются все меры, чтобы этого [военного конфликта на территории Беларуси] не произошло. Но мы понимаем, что, к сожалению, мир такой, что, может быть ситуация, при которой придется действовать оперативно. В том числе в рамках гражданской обороны", - сказал он.

В частности, по словам главы МЧС, проводится проверка оповещения населения о возможных угрозах.

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Прямая речь: "Более 5000 различных закрытых сооружений в стране есть, которые можно использовать для укрытия населения в случае, в том числе, ракетных ударов. В этой связи мы сделаем оперативное оповещение и будем оповещать людей, где, когда, в каком регионе можно спуститься в убежища для того, чтобы быть защищенным от этих вещей. Это первая история.

И вторая история – эвакуация в случае уже непосредственно возникшей чрезвычайной ситуации. Тренируем наши силы, средства, чтобы оперативно можно было организовать при необходимости эту эвакуацию".

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Темы: Беларусьвойна
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