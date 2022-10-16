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Литва, Латвія та Естонія закликають створити спецтрибунал проти керівництва РФ

"Європейська правда"Неділя, 16 жовтня 2022, 21:34
Володимир Путін, фото AFP via Getty Images

Міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви виступили зі спільною заявою, закликавши ЄС разом із міжнародними партнерами допомогти Україні створити Спеціальний трибунал, який буде судити вище керівництво РФ.

Як повідомляє "Європейська правда", тест спільної заяви міністрів оприлюднені на сайтах МЗС.

"Міжнародний порядок, заснований на правилах, який ми всі прагнемо захищати, не може вижити, якщо існує безкарність за діяння, які його найбільш відверто порушують — геноцид, військові злочини, злочини проти людяності та злочини агресії.

Нещодавні навмисні напади на цивільні будинки, школи та ігрові майданчики, а також цивільну інфраструктуру по всій Україні є лише останнім епізодом неспровокованої терористичної кампанії Росії проти українського народу. Оскільки жорстокі напади Росії на Україну тривають, ЄС повинен діяти для того, щоб пошуки справедливості та відповідальності за жахливі злочини Росії в Україні були в центрі нашої політики",- пишуть міністри.

Вони закликають, продовжувати підтримувати розслідування, які проводяться Україною, низкою інших держав, а також Міжнародним кримінальним судом, "оскільки він відіграє ключову роль у зборі доказових матеріалів, встановленні та покаранні винних у скоєних військових злочинах, геноциді та злочинах проти людяності. в Україні".

Однак, зазначають вони, цього недостатньою, адже "наразі не існує міжнародного суду чи трибуналу, який міг би притягнути до відповідальності вище політичне та військове керівництво Росії за вчинення злочину агресії проти України". 

"Щоб заповнити цю юрисдикційну лазівку, необхідно створити Спеціальний трибунал для покарання злочину агресії проти України. ЄС разом із нашими партнерами має бути в центрі цих зусиль", — пишуть вони.

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Глави МЗС Литви, Латвії та Естонії уточнюють — в той час, як МКС буде переслідувати осіб за військові злочини, геноцид і злочини проти людяності, основною відповідальністю Спеціального трибуналу буде злочин агресії.

"Ключові натхненники, підбурювачі та посередники цієї смертоносної агресії не можуть уникнути правосуддя лише через прогалину в міжнародній кримінальній юрисдикції", — резюмують вони.

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Теми: ЛитваЛатвіяЕстоніяРосія
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