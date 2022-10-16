Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Литва, Латвія та Естонія закликають створити спецтрибунал проти керівництва РФ

"Європейська правда"Неділя, 16 жовтня 2022, 21:34
Литва, Латвія та Естонія закликають створити спецтрибунал проти керівництва РФ
Володимир Путін, фото AFP via Getty Images

Міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви виступили зі спільною заявою, закликавши ЄС разом із міжнародними партнерами допомогти Україні створити Спеціальний трибунал, який буде судити вище керівництво РФ.

Як повідомляє "Європейська правда", тест спільної заяви міністрів оприлюднені на сайтах МЗС.

"Міжнародний порядок, заснований на правилах, який ми всі прагнемо захищати, не може вижити, якщо існує безкарність за діяння, які його найбільш відверто порушують — геноцид, військові злочини, злочини проти людяності та злочини агресії.

Реклама:

Нещодавні навмисні напади на цивільні будинки, школи та ігрові майданчики, а також цивільну інфраструктуру по всій Україні є лише останнім епізодом неспровокованої терористичної кампанії Росії проти українського народу. Оскільки жорстокі напади Росії на Україну тривають, ЄС повинен діяти для того, щоб пошуки справедливості та відповідальності за жахливі злочини Росії в Україні були в центрі нашої політики",- пишуть міністри.

Вони закликають, продовжувати підтримувати розслідування, які проводяться Україною, низкою інших держав, а також Міжнародним кримінальним судом, "оскільки він відіграє ключову роль у зборі доказових матеріалів, встановленні та покаранні винних у скоєних військових злочинах, геноциді та злочинах проти людяності. в Україні".

Однак, зазначають вони, цього недостатньою, адже "наразі не існує міжнародного суду чи трибуналу, який міг би притягнути до відповідальності вище політичне та військове керівництво Росії за вчинення злочину агресії проти України". 

ВІДЕО ДНЯ

"Щоб заповнити цю юрисдикційну лазівку, необхідно створити Спеціальний трибунал для покарання злочину агресії проти України. ЄС разом із нашими партнерами має бути в центрі цих зусиль", — пишуть вони.

Глави МЗС Литви, Латвії та Естонії уточнюють — в той час, як МКС буде переслідувати осіб за військові злочини, геноцид і злочини проти людяності, основною відповідальністю Спеціального трибуналу буде злочин агресії.

"Ключові натхненники, підбурювачі та посередники цієї смертоносної агресії не можуть уникнути правосуддя лише через прогалину в міжнародній кримінальній юрисдикції", — резюмують вони.

Теми: ЛитваЛатвіяЕстоніяРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Усі новини...
Литва
У РФ заочно арештували суддів із Литви, які винесли вирок у справі "кривавого січня" 1991-го
Командувач армії Литви: Напружена безпекова ситуація зберігається попри смерть Пригожина
Литва передасть установки NASAMS України вже у вересні
Останні новини
19:23
Чеська компанія прийняла умови "Укрзалізниці" і готова до запуску поїздів Прага-Чоп
19:19
В ГУР назвали "резонансною подією" виявлення прослушки у Залужного  
19:14
Папа Римський дозволив благословляти одностатеві пари, але не вінчати їх
19:04
Дві нафтогазові компанії призупинили транзит через Червоне море, причина – напади хуситів
19:01
Безпекові експерти написали лист в Конгрес США: закликають схвалити допомогу Україні
18:53
Укрзалізниця запустить "Різдвяний експрес" у Києві та Львові на свята
18:40
відеоУ Херсоні через ворожий артилерійський удар загинув охоронець
18:19
На що найбільше витрачають українці: дані мережі терміналів Приватбанку
18:13
фотоОрбан подарував Ердогану коня, а у відповідь отримав "залізного коня"
18:11
ОновленоУ Криворізькому районі ППО знищила авіаційну ракету
Усі новини...
Реклама: