Литва, Латвия и Эстония призывают создать спецтрибунал против руководства РФ

Министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы выступили с совместным заявлением, призвав ЕС вместе с международными партнерами помочь Украине создать Специальный трибунал, который будет судить высшее руководство РФ.

Как сообщает "Европейская правда", тест совместного заявления министров обнародован на сайтах соответствующих министерств.

"Международный порядок, основанный на правилах, который мы все стремимся защищать, не может выжить, если существует безнаказанность за самые откровенно нарушающие его деяния - геноцид, военные преступления, преступления против человечности и преступления агрессии.

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Недавние умышленные нападения на гражданские дома, школы и игровые площадки, а также гражданскую инфраструктуру по всей Украине являются лишь последним эпизодом неспровоцированной террористической кампании России против украинского народа. Поскольку жестокие нападения России на Украину продолжаются, ЕС должен действовать для того, чтобы поиск справедливости и ответственности за ужасные преступления России в Украине были в центре нашей политики", — пишут министры.

Они призывают продолжать поддержку расследований, проводимых Украиной и рядом других государств, а также Международным уголовным судом, "поскольку он играет ключевую роль в сборе доказательных материалов, установлении и наказании виновных в совершенных военных преступлениях, геноциде и преступлениях против человечности в Украине".

Однако, отмечают они, этого недостаточно, поскольку "в настоящее время не существует международного суда или трибунала, который мог бы привлечь к ответственности высшее политическое и военное руководство России за совершение преступления агрессии против Украины".

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"Чтобы заполнить эту юрисдикционную лазейку, необходимо создать Специальный трибунал для наказания преступления агрессии против Украины. ЕС вместе с нашими партнерами должно быть в центре этих усилий", — пишут они.

Главы МИД Литвы, Латвии и Эстонии уточняют — в то время, как МКС будет преследовать лиц за военные преступления, геноцид и преступления против человечности, основной ответственностью Специального трибунала будет преступление агрессии.

"Ключевые вдохновители, подстрекатели и посредники этой смертоносной агрессии не могут избежать правосудия только из-за пробела в международной уголовной юрисдикции", — резюмируют они.