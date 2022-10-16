В ході наступу ЗСУ суттєво поповнили обмінний фонд – Зеленський

Найгарячішими точками на Донбасі є Соледар і Бахмут, водночас на півдні ЗСУ знищили ворожу техніку, а в ході наступу суттєво поповнили обмінний фонд.

Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні

Дослівно: "Ситуація на передовій за минулу добу суттєвих змін не зазнала. Ключові гарячі точки на Донбасі – Соледар і Бахмут, там тривають дуже важкі бої. Проти наших сил окупанти кинули всіх, кого могли, зокрема й 2 тисячі "зеків" – вони серед найманців саме там. І це "зеки" з великими строками покарання за тяжкі злочини. Їх на фронті утримують не лише грошима, а й обіцянкою амністії.

Ось так російська держава спонсорує терор – шукає по тюрмах убивць і обіцяє їм свободу, якщо вони вбиватимуть знову. Хтось у світі ще сумнівається, чи варто офіційно визнавати Росію державою-терористом? Навряд чи".

Деталі: Зеленський також відзначив на Південному напрямку 60-ту Інгулецьку піхотну бригаду, 17-ту окрему танкову Криворізьку бригаду імені Костянтина Пестушка, 128-му окрему гірсько-штурмову Закарпатську бригаду і 59-ту окрему мотопіхотну бригаду імені Якова Гандзюка за "злагоджені дії на Херсонському напрямку й результативне знищення ворожої техніки".

"Окремо я хочу відзначити сьогодні ті підрозділи, які забезпечили нам результат у поповненні обмінного фонду… Я дякую 54-му окремому розвідувальному батальйону імені Михайла Тиші, 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді й 92-й окремій механізованій бригаді, які під час наступальних дій суттєво збільшили нашу можливість повертати українців додому", - сказав президент.