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В ходе наступления ВСУ существенно пополнили обменный фонд – Зеленский

Катерина ТищенкоВоскресенье, 16 октября 2022, 22:39
Владимир Зеленский, фото ОП

Самыми горячими точками на Донбассе являются Соледар и Бахмут, в то же время на юге ВСУ уничтожили вражескую технику, а в ходе наступления существенно пополнили обменный фонд.

Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении

Дословно: "Ситуация на передовой за минувшие сутки существенных изменений не претерпела. Ключевые горячие точки на Донбассе – Соледар и Бахмут, там продолжаются очень тяжелые бои. Против наших сил оккупанты бросили всех, кого могли, в том числе и 2 тысячи "зеков" – они среди наемников именно там. И это "зэки" с большими сроками наказания за тяжкие преступления. Их на фронте удерживают не только деньгами, но и обещанием амнистии.

Вот так российское государство спонсирует террор – ищет по тюрьмам убийц и обещает им свободу, если они будут убивать снова. Кто-то в мире еще сомневается, стоит ли официально признавать Россию государством-террористом? Вряд ли".

Детали: Зеленский также отметил на Южном направлении 60-ю Ингулецкую пехотную бригаду, 17-ю отдельную танковую Криворожскую бригаду имени Константина Пестушко, 128-ю отдельную горно-штурмовую Закарпатскую бригаду и 59-ю отдельную мотопехотную бригаду имени Якова Гандзюка за "слаженные действия на Херсонском направлении и результативное уничтожение вражеской техники".

"Отдельно я хочу отметить сегодня те подразделения, которые обеспечили нам результат в пополнении обменного фонда... Я благодарю 54-й отдельный разведывательный батальон имени Михаила Тишины, 80-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду и 92-ю отдельную механизированную бригаду, которые во время наступательных действий существенно увеличили нашу возможность возвращать украинцев домой", - сказал президент.

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Темы: ЗеленскийвойнапленныеДонбасс
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