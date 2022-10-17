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ППО за годину збила з десяток "Шахедів" — Командування

"Українська правда"Понеділок, 17 жовтня 2022, 00:20
ФОТО: Twitter

Протиповітряна оборона на півдні знищила 11 дронів-камікадзе "Shahed-136", з них 9 – за годину.

Джерело: Командування Повітряних Сил ЗСУ

Дослівно: "На півдні України знову атака дронів-камікадзе "Shahed-136"…. Протягом години – з 21.30 по 22.30 16 жовтня воїнами Повітряних Сил знищено 9 дронів-камікадзе "Shahed-136".

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