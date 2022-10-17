Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ПВО за час сбила с десяток "Шахедов" — Командование

"Украинская правда"Понедельник, 17 октября 2022, 00:20
ФОТО: Twitter

Противовоздушная оборона на юге уничтожила 11 дронов-камикадзе "Shahed-136", из них 9 - за час.

Источник: Командование Воздушных Сил ВСУ

Дословно: "На юге Украины снова атака дронов-камикадзе "Shahed-136" .... В течение часа - с 21.30 по 22.30 16 октября воинами Воздушных Сил уничтожено 9 дронов-камикадзе "Shahed-136".

Знать больше: Летающие смертоносные мопеды. Откуда взялись иранские беспилотники "Шахеды" и "Мохаджеры", как они работают и чем с ними бороться

ВИДЕО ДНЯ

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Глава МВД обратился к владельцам оружия: Не пытайтесь сбивать дрон самостоятельно

Из-за утренней атаки дронами в Киеве погибли три человека, среди них – беременная

фото"Дальность - 1000 км": Укроборонпром намекает на разработку нового украинского беспилотника

Иран заявил, что не поставлял России беспилотники для войны в Украине

Боррель: Россия становится все более изолированной и проигрывает войну

фото, видеоВ Киеве утром 4 прилета, есть попадания по жилому дому

Все новости...
Последние новости
15:12
Россия планирует вывезти из музеев Крыма ценные экспонаты, Минкульт обратился в ЮНЕСКО
14:56
Американская Exxon Mobil приостановила добычу нефти на "Сахалин-1" - Reuters
14:47
ВНИМАНИЕПоддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon
14:43
ОВА сообщает о взрывах на Хмельнитчине, а СМИ - на Виннитчине
14:39
Резников рассказал о результатах Рамштайна: Вскоре получим ЗРК NASAMS
14:28
видеоВ Киеве из разрушенного дроном-камикадзе дома спасли кота Филю
14:26
Китай останавливает перепродажу СПГ другим странам ради собственных запасов – СМИ
14:10
Кулеба обратился к министрам ЕС из бомбоубежища: просил о ПВО и санкциях против Ирана
14:06
Goldman Sachs планирует масштабную реорганизацию – Reuters
14:01
видеоПолицейские показали, как сбили вражеский дрон в Киеве из стрелкового оружия
Все новости...