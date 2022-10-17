ПВО за час сбила с десяток "Шахедов" — Командование

Противовоздушная оборона на юге уничтожила 11 дронов-камикадзе "Shahed-136", из них 9 - за час.

Источник: Командование Воздушных Сил ВСУ

Дословно: "На юге Украины снова атака дронов-камикадзе "Shahed-136" .... В течение часа - с 21.30 по 22.30 16 октября воинами Воздушных Сил уничтожено 9 дронов-камикадзе "Shahed-136".

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