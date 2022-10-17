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Росіяни випустили 20 ракет по селу на Сумщині

Анастасія КалатурПонеділок, 17 жовтня 2022, 01:11
Росіяни випустили 20 ракет по селу на Сумщині
ФОТО: GETTY

Росіяни за день обстріляли, зокрема ракетами, три громади Сумської області – низку населених пунктів знеструмлено, є руйнування підприємств.

Джерело: голова ОВА Сумщини Дмитро Живицький

Деталі: По Великописарівській громаді було 5 обстрілів з "Градів", мінометів - загалом 54 приходи. Крім того, два гвинтокрили випустили 20 ракет по околицях одного з сіл. Пошкоджено цивільне аграрне підприємство.

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У Білопільській громаді було два обстріли з мінометів. В результаті одного з обстрілів пошкоджено критичну інфраструктуру. Знеструмлено низку населених пунктів, станом на 20:00 -  1030 відключених абонентів.  

Краснопільська громада: зі сторони РФ ворог відкривав вогонь кулеметними чергами.  

Крім того, внаслідок обстрілів зі сторони Росії -  знову аварійні відключення по області. За словами Живицького, наразі не вистачає потужностей для Шосткинського району. Наразі енергетики намагаються стабілізувати мережу, тому варто обмежити споживання електроенергії   завтра з 8 до 11 ранку.

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Теми: Сумська областьвійна
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