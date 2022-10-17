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Россияне выпустили 20 ракет по селу в Сумской области

Анастасия КалатурПонедельник, 17 октября 2022, 01:11
Россияне выпустили 20 ракет по селу в Сумской области
ФОТО: GETTY

Россияне за день обстреляли, в частности ракетами, три громады Сумской области - ряд населенных пунктов обесточены, есть разрушения предприятий.

Источник: председатель ОВА Сумщины Дмитрий Живицкий

Детали: По Великописаревской громаде было 5 обстрелов из "Градов", минометов - всего 54 прихода. Кроме того, два вертолета выпустили 20 ракет по окрестностям одного из сел. Повреждено гражданское аграрное предприятие.

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В Белопольской громаде было два обстрела из минометов. В результате одного из обстрелов повреждена критическая инфраструктура. Обесточен ряд населенных пунктов, по состоянию на 20:00 - 1030 отключенных абонентов.  

Краснопольская громада: со стороны РФ враг открывал огонь пулеметными очередями.  

Кроме того, в результате обстрелов со стороны России - снова аварийные отключения по области. По словам Живицкого, пока не хватает мощностей для Шосткинского района. Сейчас энергетики пытаются стабилизировать сеть, поэтому стоит ограничить потребление электроэнергии завтра с 8 до 11 утра.

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Темы: Сумская областьвойна
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