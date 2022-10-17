ОК "Південь": ЗСУ знищили ворожий "Тор" і пів сотні військових

ЗСУ на півдні ліквідували ворожий зенітно-ракетний комплекс "Тор" та щонайменше 50 російських військових.

Джерело: ОК "Південь"

Деталі: Решта втрат росіян:

два танки;

три крупнокаліберні гаубиці типу "Мста";

гармата типу "Гіацинт";

самохідна артустановка;

міномет;

станція радіоелектронної боротьби;

три одиниці авто-бронетехніки.

Пошкоджено реактивну систему залпового вогню "Град" та три одиниці інженерної і броньованої техніки.

Решта результатів дорозвідується.

Сили оборони по ворогу відпрацювали 15 авіаударів та 230 вогневих завдань по районах зосередження на той момент ще живої сили та техніки, по опорних пунктах та засобах ППО.