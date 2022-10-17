Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ОК "Південь": ЗСУ знищили ворожий "Тор" і пів сотні військових

"Українська правда"Понеділок, 17 жовтня 2022, 02:45
ОК Південь: ЗСУ знищили ворожий Тор і пів сотні військових
ФОТО: wikipedia.org

ЗСУ на півдні ліквідували ворожий зенітно-ракетний комплекс "Тор" та щонайменше 50  російських військових.

Джерело: ОК "Південь"

Деталі: Решта втрат росіян:

Реклама:
  • два танки;
  • три крупнокаліберні гаубиці  типу "Мста";
  • гармата типу "Гіацинт";
  • самохідна артустановка;
  • міномет;
  • станція радіоелектронної боротьби;
  • три одиниці авто-бронетехніки.

Пошкоджено реактивну систему залпового вогню "Град" та три одиниці інженерної і броньованої техніки.

Решта результатів дорозвідується.

Сили оборони по ворогу відпрацювали  15 авіаударів та 230 вогневих завдань по районах зосередження на той момент ще живої сили та техніки, по опорних пунктах та засобах ППО.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Усі новини...
війна
Атака дронів на Псков: перші супутникові знімки аеродрому
Найуспішніший на сьогодні удар – ексголова розвідки Фінляндії про атаку на Псков
Україна знищила або пошкодила щонайменше 24 літаки в російському тилу, Криму та Білорусі − росЗМІ
Останні новини
19:23
Чеська компанія прийняла умови "Укрзалізниці" і готова до запуску поїздів Прага-Чоп
19:19
В ГУР назвали "резонансною подією" виявлення прослушки у Залужного  
19:14
Папа Римський дозволив благословляти одностатеві пари, але не вінчати їх
19:04
Дві нафтогазові компанії призупинили транзит через Червоне море, причина – напади хуситів
19:01
Безпекові експерти написали лист в Конгрес США: закликають схвалити допомогу Україні
18:53
Укрзалізниця запустить "Різдвяний експрес" у Києві та Львові на свята
18:40
відеоУ Херсоні через ворожий артилерійський удар загинув охоронець
18:19
На що найбільше витрачають українці: дані мережі терміналів Приватбанку
18:13
фотоОрбан подарував Ердогану коня, а у відповідь отримав "залізного коня"
18:11
ОновленоУ Криворізькому районі ППО знищила авіаційну ракету
Усі новини...
Реклама: