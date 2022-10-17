ОК "Юг": ВСУ уничтожили вражеский "Тор" и полсотни военных
Понедельник, 17 октября 2022, 02:45
ВСУ на юге ликвидировали вражеский зенитно-ракетный комплекс "Тор" и по меньшей мере 50 российских военных.
Источник: ОК "Юг"
Детали: Остальные потери россиян:
- два танка;
- три крупнокалиберные гаубицы типа "Мста";
- пушка типа "Гиацинт";
- самоходная артустановка;
- миномет;
- станция радиоэлектронной борьбы;
- три единицы авто-бронетехники.
Повреждена реактивная система залпового огня "Град" и три единицы инженерной и бронированной техники.
Остальные результаты доразведываются.
Силы обороны по врагу отработали 15 авиаударов и 230 огневых задач по районам сосредоточения на тот момент еще живой силы и техники, по опорным пунктам и средствам ПВО.