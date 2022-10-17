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ОК "Юг": ВСУ уничтожили вражеский "Тор" и полсотни военных

"Украинская правда"Понедельник, 17 октября 2022, 02:45
ОК Юг: ВСУ уничтожили вражеский Тор и полсотни военных
ФОТО: wikipedia.org

ВСУ на юге ликвидировали вражеский зенитно-ракетный комплекс "Тор" и по меньшей мере 50 российских военных.

Источник: ОК "Юг"

Детали: Остальные потери россиян:

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  • два танка;
  • три крупнокалиберные гаубицы типа "Мста";
  • пушка типа "Гиацинт";
  • самоходная артустановка;
  • миномет;
  • станция радиоэлектронной борьбы;
  • три единицы авто-бронетехники.

Повреждена реактивная система залпового огня "Град" и три единицы инженерной и бронированной техники.

Остальные результаты доразведываются.

Силы обороны по врагу отработали 15 авиаударов и 230 огневых задач по районам сосредоточения на тот момент еще живой силы и техники, по опорным пунктам и средствам ПВО.

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Темы: война
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