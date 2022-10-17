ОК "Юг": ВСУ уничтожили вражеский "Тор" и полсотни военных

ВСУ на юге ликвидировали вражеский зенитно-ракетный комплекс "Тор" и по меньшей мере 50 российских военных.

Источник: ОК "Юг"

Детали: Остальные потери россиян:

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два танка;

три крупнокалиберные гаубицы типа "Мста";

пушка типа "Гиацинт";

самоходная артустановка;

миномет;

станция радиоэлектронной борьбы;

три единицы авто-бронетехники.

Повреждена реактивная система залпового огня "Град" и три единицы инженерной и бронированной техники.

Остальные результаты доразведываются.

Силы обороны по врагу отработали 15 авиаударов и 230 огневых задач по районам сосредоточения на тот момент еще живой силы и техники, по опорным пунктам и средствам ПВО.