У Києві лунають вибухи, в небі "Шахеди"

Уранці 17 жовтня в Києві пролунали вибухи - росіяни атакували дронами-камікадзе.

Джерело: УП, мер столиці Віталій Кличко, голова ОП Андрій Єрмак

Деталі: Як повідомив Кличко, був вибух у Шевченківському районі - в середмісті столиці. Всі служби прямують на місце.

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Кличко повідомив, що ще один вибух також був в Шевченківському районі.

Єрмак підтвердив, що місто росіяни атакували дронами-камікадзе.

За словами Кличка, в результаті атаки дронами в нежитловій будівлі в Шевченківському районі спалахнула пожежа. Працюють пожежні підрозділи.

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Також ушкоджені кілька житлових будинків.

Київ після атаки дронів: на місці вибухів правоохоронці постійно віддають команду «повітря», що означає потенційну небезпеку.



Відео УП. pic.twitter.com/lK3JrB1EtQ — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 17, 2022

Оновлено: Кореспонденти УП повідомляли про нові вибухи після 08:10.

Пізніше Кличко підтвердив ще два вибухи у Шевченківському районі після ранкових трьох.

ЗМІ повідомляють, що рух між Хрещатиком та Цирком перекритий.