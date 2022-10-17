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У Києві лунають вибухи, в небі "Шахеди"

Анастасія Калатур, Роман ПетренкоПонеділок, 17 жовтня 2022, 08:20
У Києві лунають вибухи, в небі Шахеди
ФОТО: уп

Уранці 17 жовтня в Києві пролунали вибухи - росіяни атакували дронами-камікадзе.

Джерело: УП, мер столиці Віталій Кличко, голова ОП Андрій Єрмак

Деталі: Як повідомив Кличко, був вибух у Шевченківському районі - в середмісті столиці. Всі служби прямують на місце.  

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Кличко повідомив, що ще один вибух також був в Шевченківському районі.

Єрмак підтвердив, що місто росіяни атакували дронами-камікадзе.

За словами Кличка, в результаті атаки дронами в нежитловій будівлі в Шевченківському районі спалахнула пожежа. Працюють пожежні підрозділи.

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Також ушкоджені кілька житлових будинків.

Оновлено: Кореспонденти УП повідомляли про нові вибухи після 08:10. 

Пізніше Кличко підтвердив ще два вибухи у Шевченківському районі після ранкових трьох.

ЗМІ повідомляють, що рух між Хрещатиком та Цирком перекритий.

 
фото уп

Теми: вибухКиївобстріл
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