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В Киеве раздаются взрывы, в небе "Шахеды"

Анастасия Калатур, Роман ПетренкоПонедельник, 17 октября 2022, 08:20
В Киеве раздаются взрывы, в небе Шахеды
ФОТО: уп

Утром 17 октября в Киеве прогремели взрывы - россияне атаковали дронами-камикадзе.

Источник: УП, мэр столицы Виталий Кличко, председатель ОП Андрей Ермак

Детали: Как сообщил Кличко, был взрыв в Шевченковском районе - в центре столицы. Все службы следуют на место.  

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Обновлено. Кличко сообщил, что еще один взрыв тоже был в Шевченковском районе.

Ермак подтвердил, что город россияне атаковали дронами-камикадзе.

По словам Кличко, в результате атаки дронами в нежилом здании в Шевченковском районе вспыхнул пожар. Работают пожарные подразделения.

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Также повреждены несколько жилых домов.

Обновлено: Корреспонденты УП сообщали о новых взрывах после 08:10. 

Позже Кличко подтвердил еще два взрыва в Шевченковском районе после утренних трех.

СМИ сообщают, что движение между Крещатиком и Цирком перекрыто.

 
фото: уп

Темы: взрывКиевобстрел
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