В Киеве раздаются взрывы, в небе "Шахеды"
Утром 17 октября в Киеве прогремели взрывы - россияне атаковали дронами-камикадзе.
Источник: УП, мэр столицы Виталий Кличко, председатель ОП Андрей Ермак
Детали: Как сообщил Кличко, был взрыв в Шевченковском районе - в центре столицы. Все службы следуют на место.
Обновлено. Кличко сообщил, что еще один взрыв тоже был в Шевченковском районе.
Ермак подтвердил, что город россияне атаковали дронами-камикадзе.
По словам Кличко, в результате атаки дронами в нежилом здании в Шевченковском районе вспыхнул пожар. Работают пожарные подразделения.
Также повреждены несколько жилых домов.
Київ після атаки дронів: на місці вибухів правоохоронці постійно віддають команду «повітря», що означає потенційну небезпеку.— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 17, 2022
Відео УП. pic.twitter.com/lK3JrB1EtQ
Обновлено: Корреспонденты УП сообщали о новых взрывах после 08:10.
Позже Кличко подтвердил еще два взрыва в Шевченковском районе после утренних трех.
СМИ сообщают, что движение между Крещатиком и Цирком перекрыто.