В Киеве раздаются взрывы, в небе "Шахеды"

Утром 17 октября в Киеве прогремели взрывы - россияне атаковали дронами-камикадзе.

Источник: УП, мэр столицы Виталий Кличко, председатель ОП Андрей Ермак

Детали: Как сообщил Кличко, был взрыв в Шевченковском районе - в центре столицы. Все службы следуют на место.

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Обновлено. Кличко сообщил, что еще один взрыв тоже был в Шевченковском районе.

Ермак подтвердил, что город россияне атаковали дронами-камикадзе.

По словам Кличко, в результате атаки дронами в нежилом здании в Шевченковском районе вспыхнул пожар. Работают пожарные подразделения.

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Также повреждены несколько жилых домов.

Київ після атаки дронів: на місці вибухів правоохоронці постійно віддають команду «повітря», що означає потенційну небезпеку.



Відео УП. pic.twitter.com/lK3JrB1EtQ — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 17, 2022

Обновлено: Корреспонденты УП сообщали о новых взрывах после 08:10.

Позже Кличко подтвердил еще два взрыва в Шевченковском районе после утренних трех.

СМИ сообщают, что движение между Крещатиком и Цирком перекрыто.